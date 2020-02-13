济南组织专业团队 为学生和家长开通心理支持热线 

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在这个特殊的假期，济南市组织专业团队开通心理支持热线，为有需求的学生和家长疏导情绪、提供建议。

一通电话、一根网线，正向引导，温暖守护。面对疫情，积极乐观的态度、健康向上的心态，也是一种强大的“免疫力”。

这个寒假，有些不一样。家长和孩子如何应对延期开学；怎么化解焦虑情绪，保持良好亲子关系；如何引导孩子正确掌握防控知识，健康成长……随着假期的进一步延长，这些问题也受到越来越多的关注。

开通热线，纾解情绪

“孩子上小学四年级了，这些日子天天在家照顾他。孩子不能出门，也没有伙伴，憋在家里心浮气躁，家长难免生气。”济南市民张志说，有这种情况的家庭不少，同学群里、家长群里，大家都讨论过。

近日，教育部发出通知，要求教育系统面向师生和群众开展相关心理危机干预工作。正是在这样的背景下，刚过完年，济南市中小学的教师就忙了起来。济南幼儿师范高等专科学校心理教师逄霞就接到了重要任务：她和41名具有国家二级心理咨询师资格证、咨询经验丰富的教师，一起组成咨询团队，依托12345市民服务热线，开通疫情防护师生家长心理支持热线。济南市教育局也要求各个学校，及时了解家长学生的心理状态，进行必要的引导和帮助。

作为一名常年在教学一线工作的心理教师，逄霞坦言，从她接触的学生家长来说，情况比想象中好。“我自己也做了一个小调查，找了一些学生和家长进行访谈调研，心态还都算稳定。”不过，最近这段时间，逄霞还是很忙。除了为济南的师生家长们服务，她还要参加山东省妇联等部门组织的心理咨询活动。像张志碰到的难题，是家长们最常咨询求助的。

在心理教师的指导下，张志选择一家人坐在一起好好聊聊，达成共识后制定了居家学习时间表，帮助孩子保持和学校基本一致的作息规律。“现在看起来效果不错。”张志说。

逄霞建议，假期期间，要帮孩子建立稳定的结构，“一个是稳定的学习结构，制定科学的学习计划，按部就班学习；第二个是稳定的生活结构，按时起床、按时学习、按时休息；第三个是稳定的家庭结构，家庭成员之间关系的稳定、平和的心态非常重要，这些可以很好地应对外部的不确定性，有效克服恐慌、焦虑、浮躁等情绪。”

耐心倾听，分类关怀

比起小学阶段，许多即将升学的孩子和他们的家长，在这个假期面临着更大的压力。

“这个群体主要包括初三学生、高三学生和准备艺考的学生。这段时间本来是各大艺术院校的艺考时间，现在把原来的安排都打乱了。初三、高三的学生也类似，很多家长都觉得，在家学习的效果肯定不如在学校。”逄霞说：“我要做的就是疏导情绪、提供建议。”

不少拨打心理支持热线的家长，更多的是想有个倾诉沟通的机会。“有的家长还没等我解答，就自问自答，自己找到了解决办法”。有的家长甚至给逄霞的心理指导提供了启发，“有一位妈妈在电话里自我安慰，这下有充足的时间和孩子讨论填报高考志愿的问题了，我觉得这个想法特别好，也加入了之后给别人的建议中。”

逄霞说，还有一类群体需要关注，就是那些本身就有心理疾病，通过治疗已经好转的孩子，“他们在信息的强刺激下可能会产生波动，这时候就需要我们的‘危机干预’，有需要的孩子还应尽早去医院治疗。”

在张志看来，心理咨询热线比发放心理手册等方式有效得多，“毕竟心理问题是很个人、很隐私的事，需要这种一对一的沟通。”

在抗击疫情的关键时刻，广大医护人员都奋战在一线，他们的孩子谁来关爱？针对这一情况，济南启动了“温暖在线”教育行动，将驰援湖北的医疗队队员子女、在济南市定点医疗机构隔离病区从事诊疗看护确诊病人的一线医护人员子女列入关爱范围，全面摸排，精准把握，一人一档。

在延期开学期间，济南各学校的负责人、班主任采取了电话沟通、视频连线等多种形式与一线医护人员子女及居家陪护的家长进行交流。除了专人“一对一”指导学生进行“空中课堂”等线上学习辅导，还有专门的心理指导教师，为学生进行“一对一”的沟通，引导他们克服恐惧、孤独、思亲等特殊心理，并从爸爸妈妈奔赴抗击疫情一线的行为中汲取成长的力量。

定制“课程”，健康成长

除了设立心理支持热线，济南还在全市所有中小学开展“线上德育”课程，帮助孩子健康成长。

济南市泉景中学小学部六年级（6）班班主任朱德芳老师，这几天一直在张罗班里的线上德育课。在班级群里，除了定时和家长沟通统计学生健康状况，她还要重点关注一些家长和孩子的心理状态，将设计好的德育活动方案发给家长，调动大家参与的积极性。

目前，泉景中学小学部主要围绕健康生活、家国意识、社会公德等8个主题开展德育课程。前几天，学校组织了“小手牵大手”活动，班主任和德育老师引导同学们理解个人生活习惯对于防疫的重要性，号召家长也一起参与。

泉景中学小学部政教主任魏靖介绍，德育课程都是由老师们共同研究开发，很多都是根据不同年龄段特点的定制课程。“我们通过为医务工作者画像等活动，引导孩子了解钟南山院士等先进人物的事迹，还通过‘亲子科学小实验’‘居家健身打卡’等线上活动，充实孩子们的假期生活。”魏靖说。

在很多老师看来，这个假期是进行生命、生活教育的一个契机，有很多东西无法通过教科书获得，师生家长都在经历一堂人生的重要课程。

济南市教育局局长王品木认为，无论是心理热线还是线上德育，都是为了提供及时有效的沟通和帮助，引导孩子与家长以更健康、积极的心态去认识和面对生活中的突发事件。“开学延期，但成长不能延期。就像我们在给孩子们的信中说的：希望归来时，你已成长。”王品木说。（本报记者 肖家鑫）

《 人民日报 》（ 2020年02月12日 12 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)