广州：不得强制学生“打卡”和上传学习视频

在开展在线教学中，广州各区、各学校不得强制学生每天上网“打卡”、上传学习视频。2月12日，广州市教育局进一步明确“停课不停学”相关工作，要求规范管理在线教学，防止增加学生负担。

不要求教师普遍录播课程

据统计，2月10日以来，广州全市118所高中，接近16万高中学生，通过直播、微课、在线辅导答疑、网络推送学习资料等方式开展在线教学。

广州市教育局相关负责人介绍，目前采取的网上学习是延迟开学期间的举措，并不是“抢跑”。“停课不停学”不是指单纯意义上的网上上课，也不是学校课程的学习，而是一种广义的学习，重在巩固复习知识，适当补充假期作业，自主阅读，五育并举，是线上与线下相结合，包含所有有助于学生成长进步的内容和方式。

该负责人介绍，做好网上教学工作并不是要求教师普遍地去录播课程，而是要充分利用好国家、地方、学校现有的优质网络课程资源。确有需要的，各区教育局和学校可以组织少数优秀骨干教师适当新录一些网络课程和特色课程，作为必要补充，共建共享优质资源，而不是强行要求所有教师进行录播。

除高三外不得教新课

广州市教育局强调，在线教学除高中毕业年级可在全员参与、保证效果的条件下开设新学期课程外，其他年级在正式返校开学前不得提前开始新学期课程网上教学。

同时，广州要求，各区、各学校应区别不同学段学生的实际情况和网上教学的特点，坚持从实际出发、科学安排，合理选择学习资源；要明确适合线上学习的内容，防止照搬套用正常课堂教学方式、时长和教学安排。

针对家长们关心的“打卡”问题，广州市教育局明确，在线学习的资源和方式，以家长学生自主选择为主，尤其对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长。各区、各学校不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，防止增加学生不必要的负担。

同时，要指导学生合理安排作息时间，保障身心健康，并严禁幼儿园开展网上教学活动。

共享优质教育资源

广州市教育局相关负责人介绍，延期开学期间，在社会各种线上教育机构提供丰富教育资源的基础上，广州依托广州智慧教育公共服务平台，提供“一师一优课、一课一名师”优秀课例资源，并组织广雅、执信、铁一、广大附中等市属学校发挥集团优势，面向全市进行优质教育资源共享。

同时，通过各种方式保障优质教育资源覆盖乡村学生及进城务工人员子弟，要求学校加强对防疫阻击战一线人员子女和农村留守儿童的学习指导和关爱。(记者/马立敏 通讯员/穗教宣)

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