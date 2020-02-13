人民网>>教育>>滚动新闻

俞敏洪：线上业态要不断推动技术创新升级

2020年02月13日09:21  来源：人民网-金融频道
 

点击此处进入专题：“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会

人民网北京2月12日电 （栗翘楚）在全力以赴抓好疫情防控，统筹做好“六稳”工作的关键时刻，人民网于2月11日通过在线通系统举办线上“金台圆桌”人民战疫·企业对策共商会，邀请生活服务业、制造业、信息技术服务业的企业代表及专家，共同为企业纾解困难、危中寻机提供路径与对策。

本次会议邀请了14位企业代表，以及来自国务院发展研究中心、中国工业经济联合会、万博新经济研究院等学术研究机构的专家学者。

“在特殊时期，各方要携手助力民营企业平稳过渡、转危为机。”新东方教育科技集团董事长俞敏洪在发言时表示，民营企业和中小企业一直是中国经济的有生力量。疫情防控期间，企业要在各地政府出台相关优惠减免政策的基础上，进一步优化经营生产方式，补齐短板，寻找发展新机遇。

具体到自身行业，俞敏洪表示，疫情期间，新东方将所有授课业务和培训业务转移至线上，并不断加大平台建设力度。同时，积极开发各类平台程序，增加在线教育的便捷性、趣味性，提高在线授课质量，让更多学生和家长认可这一模式。

“实际上，家长们也渐渐接受了线上授课的方式。”俞敏洪表示，对于新东方而言，每天用很多在线服务器和运营商才能确保100万学生顺利上课，不出现卡顿，这也给公司的技术层面带来了挑战，未来要不断完善平台建设，推动技术创新升级改造。

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved