“人民幼教”APP正式上线 为幼师免费提供1800课时课程

扫描图中二维码即可下载“人民幼教”APP

人民网北京2月13日电 为阻断新冠肺炎疫情向校园蔓延，教育部日前要求2020年春季学期延期开学。为满足幼儿园教师假期自我提升、自主学习的需求，人民网教育频道、人民幼禾教育科技有限公司联合推出“人民幼教”手机应用平台。该平台将于2月13日正式上线运行，全国抗疫期间所有课程免费开放。

据悉，“人民幼教”APP以“自主选择，定制学习，自我提升”为核心理念，所有课程为自有版权，内容覆盖师德师风、教育政策法规解读、幼儿园管理、家园活动案例、幼儿成长与保健等学前教育领域的各个方面，以15-20分钟视频短课为主。为适应线上教学的需要，课程还设置了二次严选分类，以供广大幼师学习参考。近期，平台预计将陆续上线1800课时课程。

此外，当前全国正处于战“疫”关键期，“人民幼教”APP特别在“幼儿成长与保健”主题内，免费提供《传染病的预防与护理》、《幼儿保育员卫生消毒工作的实施》等卫生课程教育，强化疫情防护知识普及。

该APP还将提供模块化服务，多门类课程可进行“打包”式学习。部分精品课程还将根据教师的不同成长阶段、不同岗位特性，提供有针对性、个性化的服务。主办方下一步拟推出面向家长的定制化内容与服务，致力于将“人民幼教”APP打造成教师、家长共同信赖的学前教育优质学习平台，并致力于与各地教育主管部门、社会优质内容服务机构等展开深度合作，为有志于学前教育的机构提供服务。

(责编：李依环、熊旭)