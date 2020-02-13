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开放高等教育在线课程2.4万余门

中小学网络云平台17日开通（国务院联防联控机制发布会）

2020年02月13日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京2月12日电 （记者邱超奕、张烁）截至2月11日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例38800例，其中重症病例8204例；累计治愈出院病例4740例，累计死亡病例1113例，累计报告确诊病例44653例，现有疑似病例16067例。国务院联防联控机制12日召开新闻发布会，介绍教育系统疫情防控有关情况。

　　教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰介绍，目前教育部已经明确要求各地延迟开学。开学环节要错峰、错区域和错层次，同一地区要错开不同时间，疫情严重地区和其他地区要错开时间，大学、高职、中专和中小学等也要错开；学生到校后，对来自疫情严重地区的，接触过确诊患者的，以及咳嗽发烧的同学，可能要进行单独隔离，其他同学每天要测量体温。在武汉地区解除人员流动管控之前，外地学生不能过去。

　　“我们特别不提倡、不鼓励、不希望、不建议各高校在疫情期间要求每位老师都制作直播课。”教育部高等教育司司长吴岩介绍，教育部组织22个在线课程平台免费开放在线课程2.4万余门，覆盖本科12个学科门类、专科高职18个专业大类。

　　国家中小学网络云平台将于2月17日开通，免费供各地选择使用。同时，中国教育电视台将播出有关课程和资源，覆盖偏远贫困农村地区特别是网络信号比较弱、有线电视没有通达的地区。

　　教育部高校学生司司长王辉介绍，2020年全国普通高校毕业生874万人，同比增加40万人。教育部进行了四方面安排部署：一是加强网上就业服务，教育部就业平台将紧密联系省级就业平台、高校就业网和社会招聘网站，共享岗位信息。二是大力开拓就业渠道，在重点区域、重大工程、重大项目、重要领域中加强人才供需的对接。三是强化重点帮扶，对建档立卡贫困家庭毕业生、残疾毕业生等提供一对一帮扶。四是适当延长择业时间，对离校时未落实工作单位的高校毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月13日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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