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教学要“留有余地”而非“留有一手”

罗英 徐文彬 魏同玉

2020年02月12日09:37  来源：中国教育报
 

“教是为了不教”，叶圣陶先生一语中的地指出了教学之道在于“为了学生自觉发展”。教师教学不仅是“传道、授业”的活动，还需“留有余地”地解答学生疑惑，启迪学生心智。然而教学活动中，唯严格规则是从的现象比比皆是，教师按部就班地把知识传授给学生，学生收获了系统而丰富的知识，却缺少了思考、判断的空间。而模糊规则却带有启发性的意味，可激发教学的活力，教学切实需要模糊规则对严格规则的必要协助。如若教师能够发挥严格规则和模糊规则的协力，留有余地地进行教学，可能会给学生带来更为深远的启发与影响。

“唯严格规则是从”的教学多不是好的教学

教师的教学活动总要遵循一定的规则。英国著名物理化学思想家波兰尼认为有两种不同性质的规则，一类是严格规则，比如乘法表，往往不给人留有解释的余地；另一类是模糊规则，如技艺规则，常常给个人的判断力留下很大的空间。而教学实践中教师多遵循教学标准、大纲等严格规则，按部就班地进行教学活动，当然这种方式可在较短的时间内传授给学生更多的知识，完成教学任务，这一点毋庸置疑。但有时却会适得其反。教师的讲解越是详尽，学生的思维空间越小，其心智则越易处于懒惰的状态。教师的一份耕耘，有可能得到1/2甚至更少的收获，学生轻易得到的，也可能会轻易失去。美国教育家哈曼曾说：“那些不设法勾起学生求知欲望的教学，正如同锤打着一块冰冷的生铁。”当学生的大脑处于冰冷的生铁状态时，我们的教学可能会被严格规则所桎梏。虽然教学内容“满当当”，但也难以激发出活跃的、深入思考的动力。由此可见，“唯严格规则是从”的教学多不是一种好的教学。

教学需要模糊规则，模糊规则是对严格规则的必要协助

波兰尼曾指出，模糊规则更像是一种技艺，就如《庄子·天道》中的轮扁斫轮的故事，“斫轮，徐则甘而不固，疾则苦而不入”，可见斫轮当“不徐不疾”。这里的“不徐不疾”就是一项技艺，带有启发的意味，只有掌握了斫轮技艺的人，才知道如何留有余地地适情境而改变。实践领域中的很多规则都属于技艺的范畴，比如亚里士多德所说的有关道德美德的“中道”，就是典型的例子，它与轮扁斫轮中的“不徐不疾”有着异曲同工之处。“中道”以及“不徐不疾”的规则都不能机械地落实，只有拥有实践智慧的人，才能在实践活动中做到“叩其两端而执其中”的恰到好处。

当然，这里我们强调模糊规则，并不是说两种规则互不相通、相互对立，模糊规则往往是严格规则的必要协助。在教学中，对于初任教师来说，遵循严格规则对其教学实践水平的提升将产生较大的推动作用，还可以弥补其经验不足的状况，较快地进入正常的教学轨道。而对于具有丰富教学经验的老教师而言，仅仅依靠严格规则已经不能满足其教学活动需要，如若停留于此，其教学很可能会演变成完成教学任务的敷衍应对。此时，模糊规则就显得更具价值，它能够促使教师“留有余地”地施教，以教师的自觉思考，带动学生的自觉思考。当初任教师日渐走向成熟，并根据具体的教学情境，对严格规则进行适切的情境性阐释，灵活转换其使用方式时，这也正是模糊规则协助的结果。

留有余地的教学是严格规则与模糊规则协力追求的结果

教学中的模糊规则并不模糊，严格规则也不是枷锁，而是需要发挥两种规则的协力，寻求留有余地的启发性教学。

首先，教师在教学过程中需要形成判断力。如若我们只关注严格规则，可能就会走进用而不知、甚至是无所适从的死胡同，而只关注模糊规则，就可能陷入“个人化的危机”之中。这时教师就需要“择善从之”的判断力和智慧。康德把判断力看作是知识的高级机能，它在本质上与亚里士多德的实践智慧有相通之处。教师在教学中需要智慧地做出选择和判断；哪些内容需遵守严格规则，毫无保留地传授给学生，哪些内容需“留有余地”，给学生留下思考的空间，而这部分才是学生时隔多年久久不能忘怀的“真知识”。当然，留有余地还需适时止步，特别是在教学反馈很好时，教师更需谨慎，此时“乘胜追击”往往适得其反，需给学生也给自身留有琢磨的时间，就像掌握了斫轮技艺的人“不徐不疾”地把教学活动开展得恰到好处。

其次，教师在教学过程中需要不断自新。教学情境是动态变动的，那么教学规则一定是不断生成中的规则，由此教师应该始终处于批判反思、创新生成新的规则的行程之中，处于不断摸索教学实践自生、自新的途中。正如法国思想家莫兰所说：“意识可能是照亮缺口、不确定以及边缘地带的微光和闪光。”当我们开始意识到那个“缺口”时，才有可能被激发寻求那缕微光的勇气，才可能反省以及更新自身，为我们的教学留下思虑的余地。教师应以“不成熟”的心态不断自新，以严格规则为向导，以模糊规则为质料，发挥二者之协力，为教学留下更多的生成空间，也为学生留下思考的余地，从而适应“变动不居”的复杂学习情境，避免学习过程中固态的、生硬化的符号接受。总之，模糊规则像是在严格规则与教学情境之间搭建的一座桥梁。譬如：数学中的数感就是一种模糊规则，它把数的规则（严格规则）与实际情境联系起来。当教师遇到可能与数学有关的具体问题时，就会自然地、无意识地与数学联系起来，用数学的思维去解释与处理，有时还可能更新头脑中的严格规则。其实，数感就是一种内化于心的技艺，原来是用而不知，现在是用必先知。由此可见，留有余地的教学多是一种好的教学，它建立于严格规则与模糊规则的协力之上。教师应运用严格规则，做好教学的日常工作，创造性地应用模糊规则，开启启发性教学的智慧之旅。

因此，这里所谓的留有余地，绝非“说话只说三分好”的“留有一手”，而是一种“意犹未尽”的创设，需教师精心设计。它不是知识堆积的场所，而是一种开辟、耕耘，收获更多思维的空间。留有余地，就是发挥模糊规则与严格规则的协力，增加教学的弹性与张力，不把学生束缚在条条框框之中，留些事情让学生去做，留些问题让学生去想，留些滋味让学生去品。在真实动态的教学情境中，教师要有所判断，有所取舍，为教学留有余地，以形成或完善自己的实践理性与智慧。

（作者单位：南京师范大学课程与教学研究所）

(责编：熊旭、何淼)
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