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别歪解了“停课不停学”

朱建人

2020年02月12日09:18  来源：中国教育报
 

前几天，在微信群里有家长吐槽，晒出了家中念小学三年级孩子的寒假作业图——一天中要完成的仅语文一门学科就有5项作业，听、说、读、写、背一样都没落下，并要求家长督促，按时完成。孩子对妈妈抱怨道：“这是啥新年嘛！说好的出游计划取消了，还没开学就有作业了！”解读这一信息，不难看出，在疫情“兵临城下”的现在，在广大民众对疫情心理负担普遍较重的情况下，已经有一些学校在悄然给学生施加学业负担了，而压给学生的各科作业带来的实际作用是：家长烦，学生怨！并且，从微信群跟帖，以及一直以来教育竞争“剧场效应”特点判断，上述这种情况并非孤例。

时下，正是抗击新型冠状病毒肺炎疫情的关键时刻，疫情当前，全国人民众志成城，认真做到“宅”“戴”“洗”三字经，以尽到自己的一份责任。同时，教育部发文延迟开学，以阻断疫情向校园蔓延，便是教育系统应对疫情的不二之策。然而，不知何故，在原本正常的开学时间尚未到来之际，“学生停课不停学，教师离校不离教”的口号声已经渐次响起，并且迅速升温。社会上许多网络教育机构以强大的心理攻势，敲打着心存焦虑的家长，鼓动家长抓紧给孩子添置在线课程；一些地方和学校或许是出于教育者的责任心，抑或是出于考试竞争的种种原因，担心学生长期宅在家中可能荒废学业，降低成绩排名，而让教师早早准备配合网络教学，抓紧对学生学业的督促辅导。于是乎，“停课不停学”的口号一经喊出，一不小心便成了某些商家的难得商机，也成了某些地方和学校企图在考试竞争中实现“弯道超越”的良机。

还是先来看一下现实生活吧。其实，在疫情总体得到控制，但仍不容乐观大意的当下，家长们大多是“宅”而无“闲”的，更不用说还有无数家长每天不知疲惫地奋战在抗疫工作一线，连家庭生活都照顾不到，更何谈督促孩子的“作业”？而对于孩子而言，由于疫情的原因，这个特殊的冬天，已经让他们失去了走向社会、走进大自然、和小伙伴一起玩耍的机会和条件。如果此时，在他们的寒假原本已经过得足够枯燥乏味，想要透一口气的时候，再让他们“宅”在家里整天忙碌着在线看直播上课、刷题做作业的话，其精神状态的郁闷和不适是可以预料的。

因此，教育工作者必须放大格局，站在儿童的立场，从促进少年儿童身心全面健康发展的视角，完整正确地理解“停课不停学”的策略部署。应当积极引导家长和孩子向生活学习，把正在进行的这场全民动员抗击病疫的、没有硝烟的战争当成是一部活的教科书，帮助孩子积极地参与生活，乐观地面对生活，认真地思考生活；让孩子懂一点责任担当，学一种科学精神，会一些闲暇本领。这应该是“停课不停学”的真正含义所在。

窃以为，那种一味让学生在线上课与刷题，甚至规定教师、家长和学生每天在线打卡的做法，其实是对“停课不停学”的曲解甚至歪解。尤其一些社会在线教育机构，实在应以全民抗疫的大局为重，积极利用自身的网络平台优势，为优化亿万家庭的宅居生活，提升全民休闲生活质量奉献出自己的智慧，切勿将疫情当商机或是噱头，为一己一时之利而误导了家长，伤害了孩子。

近日，教育部已经明令禁止披着“停课不停学”外衣的变相补课行为，明确规定在各地原计划的正式开学日之前，不要提前开始新学期课程网上教学，并要求学校和家长在防控疫情严峻形势下，把孩子身心健康放在第一位，科学、适度安排孩子学习、生活和锻炼，确保学生度过愉快的假期。各培训机构也要坚决落实中央决策部署，同舟共济，共克时艰。

期待教育部的这些意见能在各地真正落实到位，以避免在抗击新冠肺炎疫情的艰难时日里，引发另一种教育的“疫情”！须慎之又慎之。

（作者单位：浙江省嘉兴教育学院科研与信息处）

(责编：熊旭、何淼)
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