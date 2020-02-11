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教育部：“停课不停学”不得强求所有教师录播课程

2020年02月11日22:37  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月11日电（孙竞）因防控新冠肺炎疫情需要，学校延期开学，部分地方陆续开始了网上“停课不停学”工作。教育部有关负责人今晚表示，“停课不停学”不是指单纯意义上的网上上课，也不只是学校课程的学习，而是一种广义的学习，只要有助于学生成长进步的内容和方式都是可以的。

该负责人说，目前采取的网上学习是一项临时应急措施。学习的方式应该是多种多样的，一些地方开通网上教学，只是“停课不停学”的方式之一，是利用信息化手段实施教学的一种探索。

“开展‘停课不停学’、做好网上教学工作没有必要普遍要求教师去录播课程。”该负责人特别强调，“如果强行要求所有教师进行录播，不仅质量上难以保障，而且也会增加教师负担，并且造成资源浪费，这种现象必须予以制止。”

该负责人指出，对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长。同时，不得强行要求学生每天上网“打卡”、上传学习视频等，防止增加学生不必要的负担。严禁幼儿园开展网上教学活动。

针对网上教学出现的网络拥堵现象，该负责人在答记者问时提出，要因地制宜、从实际出发，根据当地网络情况、服务能力、学生分布等做好分析研判，有针对性地指导“错峰”登录上网。

教育部同时要求，校外培训机构必须停止线下培训行为，不得擅自提前开课形成学生聚集，严防疫情扩散。要规范线上培训行为，对超标超前、应试导向、虚假宣传、制造焦虑等违法违规行为予以严肃查处。

(责编：李依环、熊旭)
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