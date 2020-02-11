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日本东北福祉大学等机构向清华大学捐赠物资共抗新冠病毒

2020年02月11日22:23  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月11日电 在中国遭遇新型冠状病毒感染的肺炎疫情中，日本东北福祉大学等机构捐赠大量物资，定向提供给清华大学、北京大学等抗击疫情。截至目前，共收到普通口罩20000余个，医用N95口罩1000余个，护目镜100余个，分别由日本东北福祉大学、日本东北福祉会，国际禅文化交流会、日本经济新闻社等机构捐助。

据了解，清华大学与东北福祉大学从2002年起就签订了国际交流协议并一直保持交流合作。此次武汉新冠病毒疫情爆发后，日方主动联系清华大学相关院系开始商定捐助事宜，次日东北福祉大学便寄出了防疫情第一批救援物资。随着疫情的升级，日本的口罩等防疫物资也开始限购或售罄，他们也是一家一家店区扫货积攒起来寄送过来的，从1月26日起陆续有救援物资寄出。除东北福祉大学外，东北福祉会、国际禅文化交流会、日本经济新闻社等机构等也都加入了救助队伍。

图为第一批到达的日方捐助物资

据了解，这些援助物资由东北福祉大学大谷哲夫校长、东北福祉会的大竹荣理事长亲自带人到邮局寄送，因考虑日本邮政系统出现爆仓等因素，又紧急联系国航驻仙台支店负责人帮忙协调直运回国。每一个救援物资的箱子上都贴着“山川异域，风月同天”“一方有难，八方支援”等字样，令人倍感温暖和力量。

救援物资的对接工作主要由清华大学新闻与传播学院清华-日经传媒研究所的团队来执行，很多志愿者都给予了支持和帮助，清华大学、北京大学的老师及学生也参与了志愿者工作。目前，大部分口罩和救援物资都已通过快递的方式分发给了清华大学、北京大学的老师和同学，部分物资直接寄送到了武汉抗击疫情一线的医护人员手上。

(责编：李依环、熊旭)
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