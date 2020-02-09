广西：决战普惠园 用“控制数”破公办园编制瓶颈

原标题：广西：决战普惠园

广西南宁市青秀区林里桥中段幼儿园的孩子们在“三月三活动”中体验少数民族民间体育游戏。 黄晓 摄

落实 落实 再落实写好教育“奋进之笔” 特别报道

一年来，广西壮族自治区投入7.73亿元，新建公办园242所，预计新增学位6.5万个；全自治区新认定多元普惠园1039所，累计认定普惠性民办园5587所，占全区民办园总数的53.2%，惠及幼儿93.4万人。

这是2019年广西“教育厅长突破项目”交出的成绩单。年初，广西将大力推进民族地区普惠性幼儿园建设作为“教育厅长突破项目”，提出到2019年年底，新建、改扩建200所城乡公办园，新认定和扶持1000多所普惠性民办园。

从数据来看，广西基本实现既定目标。成绩背后，是广西以决战的勇气，对扩大普惠性学前教育资源开启的一系列强有力探索。

多腿走路，做大学前普惠资源“蛋糕”

2019年11月，位于南宁市良庆区的小区配套园——庆林路幼儿园开园了，这成了该园涉及的利益相关方心中的一件大喜事。

“我以前得把她送到七八公里外的私立园读书，现在出门走几百米就到了，不但安全，而且便宜，真是为老百姓办了件大好事。”张桂月指着正在操场上玩耍的女儿说。

“这是我们区第一所收回后办成公办园的小区配套园，很有示范意义。”良庆区教育局基础教育股副股长兼庆林路幼儿园园长谭丽燕也很欣慰。

“幼儿园无偿移交办成公办园后，我们的楼盘很快就销售一空了。”开发商梁先生也抑制不住地开心。

很显然，这件多方共赢的美事，是良庆区小区配套园治理成效的一个缩影。但值得一提的是，当初配建该园时，合同对其产权使用权并未进行约定。所以，美事背后是多方努力的结果。

“关于小区配套园治理的政策一出台，我们就根据上级文件精神，与辖区内小区开发商进行协商和沟通，从政策要求、社会责任、楼盘销售等多角度，引导开发商主动配套建设小区幼儿园并交付政府，大部分开发商也都能接受。”良庆区委副书记、区长王川道出了治理成功的秘诀。

“我们希望在广西继续生根，也想通过支持政府的民生事业扩大社会影响力，此外，提供优质教育资源也是我们对业主的承诺。多方考量后，我们决定移交。”开发商梁先生道出了交付园所背后的考量。

据统计，2019年广西全区需要治理的幼儿园为583所，为啃下这块“硬骨头”，自治区政府出台了城镇小区配套园治理方案及管理办法，要求各地通过调整规划、补充建设、移交、回收回购等多种方式，办成公办园或委托办成普惠性民办园。目前，广西全区已完成118所小区配套园治理整改工作，预计增加35400个普惠性学位。

就在良庆区大刀阔斧对小区配套园进行治理时，桂林的阳朔县，正在寻求另一条提供普惠学前资源的路径——用公办园挑起全县学前教育大梁。

福利镇将政府原办公区让出来建中心幼儿园；葡萄镇将承包出去的土地提前3年收回用于中心幼儿园户外游戏场地……在阳朔县，“坚持幼儿园用地优先”已成为共识。阳朔县教育局基教股副股长莫可强告诉记者，每一所幼儿园，都由规划、住建、教育等部门一一考查，确保园所建设。

除了用地，在资金投入及师资配置方面，尽管阳朔县财力有限，但仍积极调整财政支出结构，为幼儿园发展“开绿灯”。每所新建公办园，县财政都会投入200万元至500万元，同时竭力把教师配置到位。

正因为这些强有力的支持，近两年，阳朔县的公办园“你争我抢”地落成了。目前，全县公办园已从2011年的1所增至现在的21所，在园幼儿占比也从7.16%增至48.4%。

“以前，大家都说，在我们县读公办园比考名牌大学还难。现在，便宜优质的公办园敞开门等着孩子们。”莫可强说。

广西教育厅提供的数据显示，2019年全区新开办公办园695所，在建200多所，2019年年底公办园在园幼儿占比可达40%。

与此同时，随着全区加大规模展开普惠性民办园的认定工作，广西也开辟了扩大普惠学前资源的第三条路径。截至2019年年底，全区学前三年毛入园率达88%，普惠性幼儿园覆盖率达74%。

政府买单，用“控制数”破公办园编制瓶颈

在广西许多地区，编制问题已成为制约公办园发展的命门。大量公办园拔地而起，编制不足怎么办？广西的策略是创造性地引入“控制数”。

2019年年初，自治区党委政府印发《关于学前教育深化改革规范发展的实施意见》，明确提出，充分挖掘现有编制资源，从改革管理、控编减编等方式精简的编制资源中，调剂解决公办园所需教师编制。现有事业编制总量内确实无法满足需求的市县，可参照中小学做法，核定聘用教师“控制数”。

2019年5月，广西教育厅、编办、人社厅、财政厅4部门又联合发文，要求各市县在9月底前核定幼儿园教职工编制，采取政府购买服务的办法解决缺编问题，同时要求民办园参照公办园编制标准配备教职工，实行自主聘用、合同管理。

值得注意的是，纳入“控制数”的教师，虽没有编制，但与在编教师完全同工同酬，而且全部由政府买单。

青秀区是南宁经济发展水平较高的区，早在2018年下半年，该区就开始参考中小学教师“控制数”的做法，提出幼儿园“规模数”新举措。

位于青秀区的林里桥中段幼儿园2018年引入了12个“规模数”，教师叶嘉慧是其中一个。2019年之前，她每个月工资为3000多元，去年，她的工资一下增至5000多元。“待遇提高了，心更稳了，也更有力量了。”叶嘉慧开心地说。

2019年9月，玉林市博白县出台相关文件，核定全县幼儿园“控制数”1331名。“未来几年，这些‘控制数’将根据地方财力情况，分批下达使用。”博白县编办副主任庞大伟告诉记者。

据了解，2019年以来，广西全区共新增公办园教师7432人，其中有编制教师2051人，新增聘用教师“控制数”3550人，政府购买服务教师1831人。

“‘控制数’大大缓解了公办园教师编制不足、教师不稳定的情况，能够确保公办园建成一所、开办一所、办好一所。”莫可强说。

多元奖补，激发民办园提供普惠服务积极性

被认定为普惠性民办园，必然意味着收费受到限制，那么如何调动普惠性民办园的发展积极性？广西采取的办法是多元奖补。

新兴苑幼儿园是南宁市一所小区配套园，也是一所自治区认定的多元普惠园。由于办园质量高、百姓认可度高，2014年，该园被评为自治区示范幼儿园。

目前，该园每月的保教费仅为700元，每年都“一位难求”。“我们之所以收费低，同时又能提供优质的保教服务，离不开政府的多元奖补政策。”园长杨映雄告诉记者，该园每年可获得自治区政府每生200元、南宁市政府每生900元、青秀区政府每生200元的各级奖补，总计奖补达到每生每年1300元，有效缓解了办园压力。

为鼓励普惠性民办园提供普惠服务，广西各地纷纷出台针对普惠性民办园的奖补政策。据了解，目前广西已有31个县（市、区）建立了本级普惠园奖补机制。同时，自治区设置升级奖励经费，对达到自治区示范幼儿园标准、星级幼儿园标准的普惠园给予3万元至50万元的一次性奖励。

随着各级奖补政策落地，普惠性民办园获得了多元支持，发展积极性更高了。“下一步，我们将深入实施城区公办园建设大会战，加快推进城镇小区配套园治理工作，同时推动运用法治思维和法治手段破解我区学前教育‘钱从哪里来’‘幼儿园怎么建’‘由谁来教’‘怎么管’等一系列难题。”广西教育厅厅长唐咸仅说。

(责编：郝孟佳、熊旭)