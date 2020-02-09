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培养阅读习惯送孩子人生厚礼

2020年02月09日15:18  来源：中国教育报
 
原标题：培养阅读习惯送孩子人生厚礼

　　班珂 摄

　　“我儿子今年15岁了，不爱看书，勉强完成作业以后就捧着手机玩，我该怎样培养他的阅读习惯呢？”这个家长的焦虑感、无助感很有代表性，但15岁开始培养阅读习惯显然太晚了。在人工智能时代，数码产品对孩子具有强大吸引力，传统阅读还有必要吗？阅读习惯和兴趣的培养越早越好吗？在中国教育报家庭教育公开课“今天，我们怎样做父母”的直播间，北京师范大学文学院教授、博士生导师，图画书创作研究中心主任陈晖和国家图书馆少年儿童馆馆长王志庚，解读了培养阅读习惯、提升阅读能力的关键问题，教父母如何送孩子一份“人生厚礼”。

　　孩子沉迷数码产品前 引导他爱上纸质阅读

　　现代人的生活节奏越来越快，搜索资料变得简单迅捷，阅读的价值会不会因此打折？人工智能时代仍然“非读不可”吗？

　　在陈晖看来，阅读是一种生活方式，是人类精神生活最重要的一部分。她说，基于文字的纸质书阅读，更加需要调动读者的想象力、理解力，是读者跟世界对话、跟先哲对话、跟思想家对话、跟艺术家对话，需要更多赋予生活经验，在了解人类文明所有历程的同时，也了解自己，“这样的阅读，会一直在”。

　　王志庚指出，数码时代确实出现了可以替代阅读功能的媒介，但越是多媒体的时代，传统阅读、纸质阅读、图画书阅读及早期阅读就越重要。先接触语言文字的纸质媒体，符合人类大脑的发展规律。联合国组织要求两岁前的孩子不要接触数码终端，就是因为孩子容易沉浸到数码环境里，导致久坐，影响骨骼、视力等生理发展。“早期阅读为儿童的健康、语言、社会、科学和艺术这五大领域全面发展提供支持和助力，通过阅读积累一定的社会经验，为未来社会化发展奠定相关基础，重要性不言而喻”。

　　陈晖认为，阅读习惯和兴趣的培养，要从小进行，而且越早越好，对孩子各种能力的支持和促进作用，越往后越鲜明。她说：“亲子阅读是最好的途径。如果很早就把电脑、电视和游戏机给孩子，干扰他们已经有的阅读兴趣，挤压阅读时间，往后想用文本阅读去影响他们，就会非常难。”

　　越来越多家长认识到阅读习惯的培养是性价比极高的教育投入。作为一个五年级小学生的爸爸，王志庚深有感触地说女儿是早期阅读的受益者：“她不到两岁开始阅读，幼儿园时期就表现出比较超前的阅读理解能力，亲子阅读中积累的文学类语言可以在正式场合中表达出来，现在写作文，脑子里可调动的词语特别多，而且行文有画面、有声音，非常生动。”

　　如何帮助常年在外务工的家长突破环境的限制？陈晖举自己给小时工赠书为例，她认为留守儿童的父母一年中总有跟孩子团圆的机会，如果能和孩子共读一本书，或者平时通过手机、视频把一本书读给孩子听，就能让孩子感受到父母对阅读的重视。“共读，也是父母对孩子爱意的一种表达。”

　　亲子共读中，孩子是推动和主导者

　　早期阅读的主要形式是亲子共读，就像日本作家松居直所描绘的那样，孩子一开始是在父母膝盖上读书的。亲子共读的重要阶段是0—8岁，尤其要重视0—3岁。亲子共读应该匹配适龄的读物，图画书就是小孩子最好的宝物。

　　作为儿童文学和图画书的研究者，陈晖对图画书的阅读价值娓娓道来：图画书又叫绘本，是用图文共同讲述或者以图为主讲述传递内容。孩子在阅读过程中，要通过整合“文字符号系统”和“图像符号系统”去建构关系和认知，运用自己的阅读理解力、想象力，综合调动思考力、判断力、发现力和观察力，“图画书阅读对孩子大脑发育极其有价值”。

　　针对有些家长对图画书的认知误区，一是用文字的多少来衡量图画书的价值，认为不值当，二是把图画书当成识字课本，过于功利性，陈晖指出，图画书“字少图多”，并不意味着内容表达单薄，很多艺术性、文学性、趣味性都藏在图画的内容和细节中。“体会图画书特有的艺术魅力，是开拓一个供孩子自主发现的艺术空间，对孩子是一种阅读能力甚至是语言能力的多元培养。”

　　同时，陈晖并不建议家长用绘本教孩子识字，“孩子可能在图画书阅读中自然而然地达到识字的目的，但如果把更多的注意力放在认字上，就不能实现图画书最充分、最有意义的阅读欣赏。”她认为当孩子投入到图画书的情境中，就会根据丰富的画面语言把故事读懂，在语感上会有更好的体验和感受，在语境中理解字词意反倒更加容易。

　　早期阅读的第一个任务，是让孩子学会阅读，家长通常在亲子共读中担当演绎者的角色。同样一本图画书，放在不同的家长手里，会读出不同的效果。在王志庚看来，亲子共读时，孩子其实在读三本书：“第一本是手上这本书，第二本是家长演绎出来的那本书，第三本是孩子自己读懂的那本书。”他认为家长演绎出自己真切的体验，并且让孩子感受到，这是亲子共读非常重要的意义。

　　陈晖强调，亲子共读中，孩子是阅读的推动者。也就是说，要把阅读主体的权利和位置让给孩子，“让孩子成为阅读的参与者还不够，孩子应该是阅读的主导者。要调动他的阅读兴趣，阅读过程中鼓励他自己质疑、发问、探究、发现，最终获取答案。不断地在阅读中发现，是最好的阅读过程。”

　　有些年轻家长喜欢给孩子“听书”从而把自己解放出来，王志庚认为，儿童听书不能代替亲子阅读，即使是两岁之前的儿歌童谣，可以借助听书，但首先是家长去朗读、陪伴，不应该放手让机器人或播放器代替自己。“翻页是儿童和书的互动，是阅读的节奏，是孩子在掌控节奏。而听书会失去对节奏的把控力。”陈晖也认为并非所有的书都适合听，“特别是图画书，只是听，会丢失最重要的视觉和图像信息”。

　　公共资源多，要充分利用图书馆、绘本馆和书店

　　关于孩子的阅读环境，陈晖认为现在处于一个最好的时代：“国家重视全民阅读、儿童阅读，经济文化的发展使我们能获得全世界最好的婴幼儿读物，孩子们有丰富的阅读资源。”

　　有的家长认为孩子上学以后再读课外书会影响功课，王志庚认为这是一个很大的误区。他认为读教科书当然很重要，但孩子还有其他的阅读需要，不同的孩子会有不同的阅读价值取向，有不同的兴趣爱好，需要大量、丰富的阅读积累。“孩子读书比什么都重要，只读教科书和教辅，太狭窄了。”

　　陈晖非常赞同大量阅读：“在早期阅读中养成的自主、自由阅读习惯，是孩子爱上阅读、大量阅读的前提。”她认为，大量阅读不仅潜移默化地支持语文学习发展，而且丰富多样的阅读会涉及科学、人文、历史、艺术等方方面面，又会大大促进阅读中的信息提取加工能力、语言的理解和思维能力。益处是显而易见的。

　　早期阅读深受家庭阅读环境的影响，王志庚认为第一个环境就是家长:“家长首先要成为喜欢读书的人，经常给孩子读书、买书、聊书。第二个是家里要有阅读环境，有藏书、有书架、有字典等工具书，包括配合儿童阅读的智能硬件终端。”陈晖则强调早期的亲子共读更重要的是亲子之间亲密的情感交流，是营造内在的阅读环境，让孩子对阅读产生浓厚持久的兴趣。

　　除了家庭藏书的阅读，两位专家一致推荐家长带孩子去外面的阅读空间，充分利用图书馆、绘本馆、书店等公共资源。

　　王志庚认为，阅读有三个场景——家庭亲子共读、社会集体阅读和个体阅读。“在群体阅读环境中，孩子除了自己的理解，还会观察其他人的阅读体验和表达，知道阅读并非有一个标准答案，每个人都有自己的表达。这有利于建构孩子早期的社会化基本素养。”作为图书馆馆长，他特别强调图书馆的书足够多，是一个自由阅读的空间，能充分给予孩子主动选择权，“一个偶然的选择可能决定孩子很多内在的东西，甚至某一种情感体验，能给孩子带来意想不到的改变。”

　　陈晖还提到图书馆有很多综合性活动，图书会、作家分享会、画展等，资源丰富、活动多样，“便于孩子真正建立跟书之间的关系，巩固阅读兴趣，体悟到阅读的文化”。（杨咏梅）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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