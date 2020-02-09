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海南：百余教师自制绘本视频教育“宅急送”暖心上线

2020年02月09日15:14  来源：中国教育报
 
原标题：海南：百余教师自制绘本视频教育“宅急送”暖心上线

“妈妈你看，这是我们幼儿园老师在讲故事呢！”这几天，在妈妈的陪伴下，5岁的张诺云通过手机观看幼儿园老师在线上录制的绘本视频。视频里，老师的声音配合着绘本画面，声情并茂地讲述着“年兽”的故事。

自2月1日开始，海南各地多所幼儿园的园长、老师就在同一个网络平台，上传自制的绘本视频，以图文并茂的方式讲述各类绘本故事。组织各地幼儿园老师录制绘本故事的，是海南省直属机关第二幼儿园园长李琴。

得知海南启动全省教育系统突发公共卫生事件I级响应后，作为教育部领航工程李琴园长工作室的负责人，李琴便在网络上号召园长工作室的18位园长，录制绘本视频，为幼儿园的孩子们“停课不停学”贡献力量。

“不到几天时间，我们的呼吁得到全省各地多所幼儿园、多位老师的回应，目前，平台已经有上百位老师上传了自制的绘本视频。”李琴说，在延期开学期间，中小学可以开展线上教学，但此方式并不适合幼儿园的孩子们，“孩子们在学校熟悉了老师的声音，自制的绘本视频能给长时间居家防护不能外出的孩子们，送去温暖和问候。”

“网上也有很多绘本视频，但视频质量参差不齐，孩子在家听自己的老师讲故事，听得更专注，效果也更好。”幼儿家长黄彩霞表示，希望能有越来越多的老师参与，能看到更多元的绘本视频。

目前，这个平台已在海南多个市县乃至国内其他省份多所幼儿园传播，有近万名幼儿在家聆听老师讲述绘本故事。“我们后续还会呼吁各位老师录制手工、游戏等互动性更强的视频，在特殊时期利用互联网打破家校、校际的壁垒，为孩子们带去抚慰和惊喜。”李琴说。（记者 刘晓惠）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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