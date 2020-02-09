原标题：用专业行动引领幼儿安心居家成长

“有个病毒像花冠，冠状病毒惹人烦，让人发热又干咳，呼吸困难成肺炎……”近日，齐鲁名师、“新新姐姐讲故事”的著名主讲人、济南市历下区盛景家园幼儿园教师卢迎新，为孩子们读起了自创自编的儿歌《战“疫”歌》。卢迎新还和青年教师宿国玉一起，为孩子们讲起了《关于冠状病毒的故事》，通过专业行动引导孩子们安心在家听故事、学儿歌、做游戏、读好书、做运动。

和卢迎新、宿国玉一样，自新型冠状病毒引发的肺炎肆虐以来，山东各地幼教战线都积极行动起来，通过专业行动引领，科学指导幼儿居家学习生活，为战胜疫情贡献专业智慧和力量。

“很久以前，有一个孤独的怪兽，它的名字叫‘年’……”青岛胶州市海口路幼儿园小（2）班张梓浩安静地听着教师推送的绘本故事。“往年这个时候，孩子可以去幼儿园了！疫情期间，也不能出门，孩子在家里太闷了，这个绘本故事推送太及时了！”张梓浩的妈妈告诉记者。

从2月3日开始，青岛胶州市教育和体育局向全市城乡幼儿园启动“甜蜜的陪伴——百名幼师讲故事”活动，组织100名幼儿教师成立公益团队，围绕节气、亲情、友情、情绪管理等主题，为全市幼儿推送绘本故事系列微信，陪伴幼儿度过一个充实的“加长版”假期。

据统计，第一天推送，3个小时就达到6580的阅读量，首播教师青岛胶州市三里河中心幼儿园尤亦霏特别开心，“孩子们喜欢，家长认可，我们教师的努力就没有白费！”

在当前新型冠状病毒感染疫情防控工作关键时期，潍坊高新区线上推出了1000多个亲子游戏，解决家长育儿烦恼，助力儿童健康成长。潍坊高新区于1月29日正式上线的“亲子居家抗疫情，家园携手共陪伴”系列课程，以亲子游戏为主要载体，分亲子阅读、趣味探索、习惯养成、古诗欣赏四个板块，综合考虑了家长指导的便捷性、家庭场地的局限性、取材选择的方便性等多方面因素，按期在微信公众号进行推送。潍坊高新区还同步推出了“幼儿居家一日作息”指导建议，最大限度降低疫情对幼儿学习生活的影响，帮助家长科学保教。

“叮！线上小课堂开始啦，跟着我一起学起来吧！”在德州市庆云县第一幼儿园，班主任赵文洁等老师，按照幼儿园计划安排在家认真备课，并通过家长微信、家园互动软件、公众号等平台向家长推送亲子科学小实验、儿歌、绘本等，帮助孩子们学习科普知识。一段音乐律动操、一个科学小实验、一个漂亮的新年手工挂饰，老师们都精心准备，用多种方式促进亲子关系和谐，解决家长的“陪伴焦虑”。

诸城市还针对疫情统一安排开发了学前教育寒假生活指导课程。由诸城市实验幼儿园推出的第一期课程中，通过快乐运动《健身操——走着走着花就开了》、巧手工坊《小手工——小老鼠爬楼梯》、成长时光《整理小能手》、故事课堂《有声绘本——小猪变形记》、图书推荐《十四只老鼠》系列等丰富多彩的内容，引导家长用爱陪伴、用心交流，做智慧父母，与孩子共同成长。

“2020年的冬天特别冷，但是我的心里却特别温暖。因为有那么多的人在携手同行，共渡难关！”淄博市张店区坊镇中心幼儿园教师王秋悦和姜晶琬，还创作了幼儿园战“疫”手绘长卷《武汉加油！我们一起努力》，和孩子们共同祈愿：“春暖花开，我们一起回家，一起回家！”（记者 魏海政 孙军 通讯员 耿美艳）

(责编：郝孟佳、熊旭)