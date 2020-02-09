原标题：湖北鄂州：多平台推送故事儿歌引领幼儿抗击疫情

“亲爱的小朋友，别怕别怕，做好我说的几件事，冠状病毒就奈何不了我们……”近日，随着温和娓娓的声音从手机里飘出，湖北鄂州市实验幼儿园大（1）班汪吉尔高兴地跳起来，拍手欢呼：“廖老师，是廖老师在讲故事啊！”鄂州市4万幼儿足不出户，集中收听鄂州市实验幼儿园廖彩群老师的音频故事。

2020年春节欢庆热闹的气氛被“新型冠状病毒”蒙上了阴影，更扰乱了孩子们丰富多彩的假期生活。鄂州市教育局同志们通过与幼儿园教师交流，了解到许多家长的焦虑，他们纷纷说家里的孩子仿佛感受到了最近的严峻气氛，却又对疫情懵懵懂懂。说得严重了，孩子会害怕，不讲清楚，又难以得到孩子的配合和重视。

新型冠状病毒看不见、摸不着，幼儿园的孩子们认知与理解能力有限，怎么给他们讲这种病毒？怎样教他们进行自我防护？鄂州市教育局想出妙招，根据孩子们的年龄特点，通过发送网络信息平台、官方公众号推送、朋友圈微信推广等形式，让孩子们认识病毒，提高认识，保护好自己，并主动配合家长讲卫生、勤锻炼，一起加油“赶走”病毒。短短两天时间，网上收听率达数千次，逾百人纷纷点赞留言。

幼儿家长刘璐说：“生动的故事角色扮演，朗朗上口的歌谣，让孩子们了解了冠状病毒的危害和自己应该怎么做，感谢老师给我们带来这么优秀的作品。”

防控疫情是一场不可懈怠的赛跑。下一步，鄂州市教育系统将继续鼓励幼儿园通过网络平台、微信、QQ等方式，指导家长科学开展亲子活动、室内游戏活动，大手拉小手，共克时艰，全力守护每一个孩子的身心健康！（记者 程墨 特约通讯员 杨汉杰 通讯员 吕燕）

(责编：郝孟佳、熊旭)