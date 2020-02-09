西农开展学生党支部网上学习 为战“疫”增信心

人民网北京2月9日电 2月7日晚，西北农林科技大学农学院大学生第一党支部“同心战‘疫’，党员带头”网络主题党日活动中，“宅”在家里的28名学生党员在QQ群里进行着热烈讨论。支部书记康霓表示，在这场没有硝烟的战“疫”面前，全体党员一起行动起来，服从学校各项工作部署，在疫情防控中体现党员的责任和担当。

新冠肺炎疫情爆发以来，西北农林科技大学第一时间通过新媒体平台，向全体学生推送重要提示和信息，开通心理援助与支持热线，并积极组织和开展网上学生党建工作。

学生党员周忠祥在机电学院机制本科生第二党支部的网络讨论中发言说，面对这场突如其来的疫情，我们能深深地感受到“一方有难，八方支援”这句话所具有的含义与力量，我相信这一次的疫情在全国人民的共同努力下会很快得到控制与解决。

在人文学院研究生联合党支部网络学习中，学生党员宋宁艳表示，作为学生党员要模范地服从当地政府及医护人员安排，不聚集，不扎堆，少出门，在导师的网络指导下，按进度要求撰写毕业论文。

信息学院研究生第一党支部宋振东在支部群里分享了学习感受，他认为，要在实际行动中切实履行好党员的初心和使命，在疫情防控中作表率，配合并协助所在社区、村委会工作，自觉投身疫情防控一线开展疫情防控宣传，带头做防控知识的传播者、疫情谣言的制止者、健康校园的守护者。

据悉，目前西北农林科技大学组建了92个学生网络党支部，疫情防控期间＂学生党员怎样发挥先锋模范作用＂的集中学习研讨火热进行中。

(责编：孙竞、熊旭)