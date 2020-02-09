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疫情之下“停课不停学” 2.7亿学生将“宅”家上课

2020年02月09日09:00  来源：经济日报
 
原标题：疫情之下“停课不停学” 2.7亿学生将“宅”家上课

　　面对突如其来的疫情，2.7亿学生将“宅”家上课——

　　“停课不停学”，线上课堂开讲

　　因新冠肺炎疫情持续发展，教育部日前发布了《关于2020年春季学期延期开学的通知》，要求部属各高等学校、地方所属院校、中小学校、幼儿园等适当推迟春季学期开学时间。同时，多地暂停线下培训活动，并利用互联网和信息化教育资源为学生提供学习支持，“停课不停教、停课不停学”。

　　目前，我国约有2.7亿在校学生。当上亿的学生涌到在线教育，不管是教育部门、培训机构，还是老师、家长、学生们，都迎来了一场大挑战。

　　“国家队”紧急调度资源，可以满足教学需求

　　学校是教学的主体，也是在线教学最重要的力量。目前，教育部拟于多数地区原计划正常开学的2月17日开通国家网络云课堂，以获得“一师一优课、一课一名师”项目部级奖的课程资源为基础，供各地学校组织学生开展网上学习。

　　考虑到部分地区无网络或网速慢等情况，教育部还将安排中国教育电视台通过电视频道播出有关课程和资源。

　　为丰富网上优质学习资源，教育部协调北京、上海等地教育部门和清华大学附属小学、中国人民大学附属中学等中小学，将本地本校网络学习资源在延期开学期间免费向社会开放；同时，人民教育出版社也将“人教点读”数字教学资源库免费向社会开放。

　　对大学生，截至2月2日，教育部已组织22个在线课程平台，免费开放在线课程2.4万余门，覆盖了本科12个学科门类、专科高职18个专业大类，供高校选择使用，其中不少课程都可以累计学分。这些资源，在开学后预计可以满足教学需求。

　　除了教育部组织的“国家队”，各地也推出了更适应本地、本校教学的“地方版”“校园特色版”。

　　今年北京将实施新高考改革。按原定计划，2月25日，北京市高三学生将迎来全市统考。突如其来的疫情，让广大学生的迎考学习变成了一场与高考时间赛跑的“线上教学之战”。记者从海淀区一所中学了解到，1月末，学校便向全体高三教师发起录课倡议，从2月10日起，在线课程全部上线。毕业年级从2月2日起，就正式开始在线答疑课堂，学生自愿报名参加。每天上午9点，各学科1小时的在线答疑课堂固定开讲。

　　在甘肃平凉，“空中课堂”模式已经开启。“往年这时候，初三、高三学生已经开学了，今年因为疫情，我们开启了面向毕业生的‘线上教学’和其他学段寒假作业辅导。”平凉市教育局信息中心主任陈振念介绍，平凉在利用教育云平台保障学生线上学习的同时，积极协调阿里钉钉等有关教育信息化企业通过多种形式，为全市师生免费提供在线学习资源和上课渠道。

　　这些在线教育平台和网络媒体可以覆盖全市29所高中、134所初中、779所小学和263个教学点，最大程度降低疫情给学生学习带来的影响。

　　教育机构获客忙，消费者是否认可是关键

　　教育部相关负责人表示，疫情期间，希望社会力量积极参与配合，提供更多样的公益性优质学习资源。

　　其实不需要号召，疫情带来的“停课不停学”，加上寒假，在线教育已经成为刚需。全国的教育培训机构或是主动，或是被动，都已经开始抢占线上。

　　原本就在线上竞争火热的培训机构，把这次“停课不停学”当作了公益展示的机会，更是难得的获客机遇。

　　1月24日，网易有道精品课宣布，即日向武汉市中小学生免费提供寒假线上课程；1月26日，好未来为湖北全省培训机构免费提供直播平台和技术支持；27日，新东方捐款2000万元，并免费开放“新东方在线”所有春季班直播课程，第一批供应100万份……

　　除了专业的教育机构，互联网巨头们也加入了在线教育的大潮。

　　支付宝“小宝教育”整合免费线上教育资源，提供更便捷的入口；阿里钉钉免费为学校提供不限时视频会议；腾讯教育联合多家免费教学服务，推出“不停学”联盟；淘宝大学宣布将为k12学校、高职院校、教育机构开通专属通道，免费部署云课堂等。

　　“平时拉一个新学员要打好多次电话，现在每天都有家长主动在线咨询，上体验课。”学而思网校的王老师说。

　　线上课程让消费者有免费馅饼吃，一些原本的线下课就让消费者有点纠结了。目前，全国已经叫停线下培训机构教学，线下班要么暂时停课，要么转到线上。

　　北京艺沐阳光艺术培训中心的寒假班原本计划2月4日至2月19日开课，但现在已经停课。学校负责人肖老师告诉记者，学校的寒假班给出了很大优惠，最低一节只要106元，比平日课程便宜了约一半。原本这一优惠只能假期使用，过期不能延续。但现在，学校只能将假期课程延续到平时。“我们还没有算到底会亏多少，反正不能让学生吃亏。”肖老师说。

　　正因为全部延期，艺沐阳光还没有提出退费的学员。此前，杰睿教育也宣布北京学校节后寒假线下课程全部转为线上，教师、时间和课程不变，课程费用按3折收取，不满意线上课程的可以全额退费。

　　不过，有些培训机构因为直接把线下课程转到了线上，又没有给出折扣方案，引起了家长的不满。

　　“原定2月10日开学的线下集训课改成线上了，也没有说费用怎么算。”在某英语培训机构报了年课的一位家长告诉记者，“我们报线下小班课，一年1.9万元，算下来一节课400元左右，比线上一对一课程贵得多。如果是线上小班课，可能只要几十元钱。现在给我们改成了线上小班课，这钱怎么算啊？”他对班主任提出了这个问题，暂时没有得到答复。

　　在线教育比学校课堂要求高，家长与学校需要通力合作

　　专家表示，线下授课到在线教育的转换，并非只是换个环境上课那么简单。

　　没有了老师的监督，在线教育效果难免打折扣。“空中课堂反而比在学校课堂要求更高。”中科院心理研究所教授、中国心理学会员工心理促进工作委员会副主任兼秘书长史占彪认为，老师和家长要让孩子意识到空中课堂就是真正的课堂，和学校教学一样有时间、有作业、有管理，一点都马虎、敷衍不得。

　　面对疫情，即使不容易见到学生，教师在学生学习中依然扮演着重要的角色，依然有着不可比拟的影响力和推动力。北京师范大学心理学院教授侯志瑾认为，教师要帮助学生明确学习目标，监督学习作业，适度指导和培养孩子的良好作息与习惯。

　　如今，孩子的学习更多是在家庭中完成，这也就意味着家长的“执行力”将极大影响孩子的学习成果。目前，北京市出台了政策，提出双职工家庭可以安排一个家长在家“带薪陪娃”。不过，如何督促学生学习还是让家长非常头疼。

　　“我们每天看视频、看直播、在线打卡、班级群讨论，严格执行老师的各项要求。”一位家长告诉记者，“这还是寒假期间，都只是‘自选动作’，没有学校的‘规定动作’。等真开学了，还不知道会怎么样”。

　　不管怎么说，再过几天，在线上课就将全面开展。业内普遍认为，这既是应对疫情的需要，也是教学改革的一次机会。如果能充分利用线上教学优势，以信息技术与教育教学深度融合的教与学改革创新，也许将是推进学习方式变革、提高教学效率的有益尝试。

　　佘 颖 李佳霖 李琛奇

(责编：郝孟佳、熊旭)
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