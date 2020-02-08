北大医学第三批援鄂抗疫医疗队出征！

2月6日，北大医学再次派出20位队员组成第三批援鄂抗疫医疗队奔赴前线汇聚起援鄂抗疫的强大合。

北京大学国际医院援鄂医疗队出征前合影

2月6日上午，北京大学国际医院接到国家卫建委的通知，立即组派医疗队，支援湖北鄂州开展新型冠状病毒感染的肺炎医疗救治工作。

使命召唤，职责所在。早在接到任务前，北京大学国际医院就已经发出了组建应急储备医疗队的号召，通知一发出，得到了全院职工的热情响应。300余人积极报名，涵盖感染科、急诊科、呼吸与危重症科等多个科室。今天上午接到国家卫健委正式通知后，短短3小时内，一支20人的骨干力量迅速集结完毕，整装出发。

北大医学第三批援鄂抗疫医疗队名单

北京大学党委副书记、医学部党委书记刘玉村，副校长王仰麟，医学部副主任刘晓光代表学校来到国际医院为队员送行。王仰麟向大家转达了邱水平书记、郝平校长对医护人员的问候，希望医疗队成员保护好自己，完成国家的任务，平安归来。

“各位医护人员即将代表北京大学前往没有硝烟的战场，与疫情战斗，使命光荣、责任重大”。刘玉村在讲话中指出目前前线的抗疫形势非常严峻，大家要做好打硬仗、打苦仗的心理准备，要用实际行动展现出北大医学人的责任与担当。刘玉村叮嘱医疗队队员一定要通过科学合理的防护措施保护好自己，在这次抗疫“大考”中交上一份让国家和人民满意的答卷。“大家请放心，学校和医院一定为大家做好后勤保障工作，祝你们平安凯旋！”

北京大学国际医院援鄂医疗队出征仪式

即将上前线，难以割舍的是亲情。医疗队成员ICU护士郭淼说，家人虽然也担心她的平安但是都很支持，她很早就报名了医院的应急储备医疗队，这次能够前往武汉很激动，终于能亲自到前线为抗击疫情作贡献。郭淼的儿子特意来到医院给妈妈送行，10岁的他很舍不得妈妈，但他还是大声地说：“妈妈加油！”

医疗队员郭淼与儿子

此前，北大医学已先后派出两批国家医疗队和心理危机干预专家前往武汉。他们昼夜奋战，坚守在疫情最前线。第一批队员作为国家医疗队首批进入隔离病房的先锋，进驻同济医院中法新城院区抗疫前线。第二批医疗队由北京大学第一医院、人民医院、第三医院共同组成，抵达后，汇聚、集结、整合集中攻坚重症患者医疗救治工作。

这次，第三批医疗队向武汉出发！

北大医学第一批援鄂医疗队出征

北大医学第二批援鄂医疗队出征

北京大学第一医院援助湖北医疗队成员名单

北京大学人民医院援助湖北医疗队成员名单

北京大学第三医院援助湖北医疗队成员名单

北京大学医学部第二批援鄂抗疫医疗队名单

北大医学第一批医疗队首进病房

同时间赛跑，与病魔较量，跑出疫情防控加速度，打赢疫情防控阻击战。

冬将尽，春可期。没有一个冬天不可逾越，没有一个春天不会来临。

北大医学人与全中国的爱心汇聚强大的中国力量，汇爱成海，共克时艰！

（北京大学供稿）

(责编：何淼、熊旭)