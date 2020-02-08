7*24小时！北师大联合微医平台在线为师生免费问诊

为更好的保护师生生命安全和身体健康，北京师范大学联合微医互联网总医院抗疫平台共同为广大师生提供网上在线咨询服务。

【进入方法】识别下方二维码进入线上问诊

操作步骤

现阶段，向北师大师生开通视频问诊、电话问诊和图文问诊三种方式。

北师大师生可通过平台主要获得：

1、健康咨询、病情分诊和就医指导服务，即获得针对性的健康建议与疾病咨询。

2、符合病情的合理就诊建议和自我隔离指导。

3、以及对需要到院就诊的患者，给予相应的就医和诊查指导。

微医互联网总医院服务情况

一、 总体介绍

本次驰援行动的核心服务平台——微医互联网总医院呼吸中心，是由具备丰富的中央健保工作经验的微医集团首席医疗官席立锁牵头，京津冀专家领衔的线上线下一体式互联网诊疗平台。

二、 服务形态

微医互联网总医院已从技术上打通线上线下的诊疗闭环，在外部条件满足的前提下，用户通过互联网医院平台可在3分钟内联系专业医师获得专业指导；针对轻症及非发热症状的复诊或签约患者，医生可在线开具电子处方，药品直接配送上门（部分地区），最大程度降低了外出感染病毒风险；发热相关症状经呼吸科、感染科、内科专家咨询后，如需要进一步去医院就诊检查，患者也会得到相应的科学指导。

三、服务人群

微医互联网总医院的服务对象主要集中在三类人群：一是普通感冒等相似症状的患者，可通过在线问诊及时确认病情，排除隐患；二是疑似感染者，可在避免亲赴医疗场所进行交叉感染的前提下，确认自身症状，获得自我隔离或就医等下一步指导；三是慢病、儿科等其他非呼吸系统疾病的患者，可以在家中安全地进行医疗咨询，避免发生交叉感染。

四、执业医师

目前参与本次驰援行动的医生以呼吸科、感染科、大内科的主治及以上级别医师为主。

五、收费标准

在抗击疫情期间，微医互联网总医院对所有问诊患者实行全免费，同时对在线提供问诊服务的医生进行每单5-10元的补贴，以慰辛劳。

六、服务时间

图文问诊：周一至周日，7*24小时无休服务；

电话问诊：周一至周日，7*24小时无休服务；

视频问诊：周一至周日，9:00～21:00。

点击如下链接也可以进入：

https://promo.guahao.com/topic/area/pneumonia?chb=beijing_bjsfdx&source=1&hideheart=1

（北京师范大学供稿）

(责编：何淼、熊旭)