致敬首都师大的基层防疫工作者们！

自疫情发生以来，校领导和各有关部门干部职工奋战在疫情防控的第一线。他们放弃了春节和家人团聚的时间，为了学校和社区的安全，24小时奋斗在最前线，今天就让我们共同关注基层疫情防控的工作者们！向他们致敬！

保卫处

保卫处自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，高度重视，加强学校及社区管理，24小时值守，增派各校区保安人员，对各校区封闭管理，对进入教学区人员主动登记、查验证件并加强个人防护及体温检测，对出教学区人员进行登记，对家属区配合学校相关要求及居委会相关安排进行管理。

后勤保障部

后勤保障部自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，多方并举，全面保障在校师生的正常生活。1月27日，后勤保障部召开疫情防控工作会，部署后勤安全防控工作。

严格管理，做到信息畅通。同时积极主动多渠道采购防控物资，保障供应。

配合首都师大社区防控，后勤安安物业管理中心迅速行动，积极落实疫情防控，为业主健康平安保驾护航。

公寓是学生休息学习的重要场所，也是学生密度较大的场所之一，作为疫情防控重要一环，后勤保障部学生公寓服务中心积极响应学校“战疫情”号召，严格部署落实疫情防控措施，对宿舍公共区域杀菌消毒、通风换气；宿舍施行封闭管理、加强对住宿学生防护宣传教育；施行体温检测、出入登记制度；按照学生来自疫区和非疫区进行分类管理，启用备用宿舍。根据疫情变化，拟启用良乡5号公寓楼作为隔离区域供所有疫区学生单独住。

疫情防控校园封闭期间，为了更好地为教学区内师生提供便捷服务。后勤保障部从各党支部择优推选出10名骨干组建成立后勤“党员先锋队”。在配备了个人防护装备和相关知识培训后，这支队伍已经承担起在校学生日常生活必需品的配送任务，解决校内师生购物“最后一公里”难题，为封闭校园助力。

北京连夜的雪让校园银装素裹。但为保障师生出行安全，后勤保障部职工克服困难，依旧进行扫雪作业，保障校内路面整洁。

校医院

校医院自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，高度重视、积极响应、周密部署、督促落实、全员备战。自1月21日以来，校医院发布多篇通知和相关注意事项，普及新型冠状病毒相关知识和防治知识。

为应对新型冠状病毒肺炎疫情，校医院成立新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组，各司其职，责任到人，并召开全员防疫动员会把疫情防控作为当前重大的政治任务和最重要的工作。

全体医务人员紧急学习《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》并持续跟进知识更新内容，加强宣传，严格消毒隔离制度，加强预检分诊，按照发热门诊及《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》工作要求，对不同患者采取不同的分流和治疗措施。

加强医务人员自身防护，组织临床医师深入学习《传染病防治法》、传染病消毒隔离制度和个人防护措施及程序，加强联防联控，保持与市区两级卫生健康委的密切联系。

在党和政府、卫生健康行政部门及学校的统一领导下，结合实际情况细化工作措施，配合社区居委会做好社区防控工作，及早发现和报告病例，协助追踪、督促管理密切接触者和来自疫情发生地区人员，并做好健康指导服务，重点对辖区内老年人和患有高血压、糖尿病等慢性疾病人群做好健康管理和督促防疫工作，为有效遏制疫情扩散和蔓延起到了积极作用，充分发挥了基层医院在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中的网底作用。

社区居委会

近日来，首都师大社区居委会积极响应、全员行动，协同各部门采取措施全力做好各项防治工作。社区工作者和志愿者更是放弃了休息时间，全员上岗，坚守在疫情防控第一线。

从1月23日起，首都师大社区居委会多次发出防控新型肺炎工作的通知公告，加强宣传保障社区安全。

2019年1月31日海淀八里庄街道办召开视频会议，部署三级防控要求。同时，校党委郑萼书记和校办宋军主任深入到社区一线督导社区防控工作，并送来对一线人员的问候和鼓励，郑书记要求首师大社区严控严管、稳控稳管、盯住人、守住门、验好证、登好记、看好楼、消好毒、服好务。

1月31日中午社区居委会立即面向社区党员、在职党员、楼长和广大居民发布志愿者征集令，不到一小时就有18人到岗，近50人响应。经过简短培训，社区志愿者走上大门第一道防线，开始严格的盘查、登记、测体温和引导工作。

虽然社区进行封闭管理，但是为了不影响居民们的正常生活，居委会多次联系，从2月1日起恢复蔬菜直通车，让社区居民可以不出社区就买上放心菜，保障社区居民日常所需。

同时联系专业消毒公司，对社区内公共区域进行全方位消毒作业，为社区营造良好卫生环境。

“疫情不退，我们不退”这是每一名社区工作者的誓言。深夜寒冷的北京，当大多数人宅在家中的时候，他们走出家门，坚守防疫一线，入户排查登记、24小时值守，只为与时间赛跑，早一步阻隔病毒！

疫情防控离不开每一位基层工作者的辛勤付出，正是有了他们的无私奉献，才能换来学校和社区的稳定与安全，让我们向这些默默无闻的基层工作者致敬！你们辛苦了！

（首都师范大学供稿）

(责编：何淼、熊旭)