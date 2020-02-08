抗疫志愿者的故事:首经贸王静雅的“每日9小时”

2月3日，学校向全体党员同志们发出了《坚决打赢疫情防控阻击战》的“党旗飘扬行动令”，号召全体基层党组织和全体党员“明旗帜”“勇担当”“筑堡垒”“做表率”，在这场疫情防控战役中发挥先锋模范作用。

我们采访到了劳动经济学院本科生第一党支部的一名普通党员、2017级人力资源管理班本科生——王静雅。她是一位参与到社区防控工作一线的学生党员，从2月2号报名当天开始，每天值班9个小时，直到疫情结束为止，她把这种参与称为“被需要感”，也是她一直坚持下去的动力所在。让我们来聆听她的故事……

Q1: 山西晋城的疫情表现怎么样？防疫工作是怎么开展的呢？

我现在在山西晋城陵川县。我们这边1月31日发现了第一例确诊的新型冠状病毒感染的肺炎患者，可以说防控疫情刻不容缓。在疫情防控的特殊时期，当地相关部门开展了许多切实有效的防疫工作，如对返晋人员进行排查检测、保障疫情防控应急物资和生活所需物资的运送、加大力度宣传防护知识、免费提供网上咨询和心理辅导等，对稳定疫情、增强人民战胜疫情的信心起到了重大作用。

Q2: 在社区防疫工作中，你所在的“党员先锋岗”主要负责什么工作？你为什么会想到要加入其中呢？

党员先锋岗更多是要发挥党员的先锋模范作用。在全国上下共克时艰的特殊时期，党员更应冲锋在一线，团结带领居民主动防控、科学防控、群防群控，共同守护好人民的生命安全。

在关注疫情的过程中，我了解到自己家所在的社区在招募疫情防控志愿者，想到自己是一名党员，便毫不犹豫地报名参加了。

Q3: 目前，你所分配到的主要工作是什么？在你看来，所在社区的防疫形势怎么样？

目前，我的主要工作是秩序维护，比如登记出入社区车辆和人员信息、测量体温、劝阻不戴口罩的居民等，都是一些力所能及的事情。前几日发现第一例确诊病例后，疫区实行了封闭管理，而且能感受到防疫知识宣传力度有所加大，排查管控工作也更加严格了。在我看来，目前老家的防疫形势依然严峻，还需要我们共同去努力。

Q4: 工作中，有什么让你印象深刻的经历吗？

有很多难忘的细节……老家的冬天格外冷，在室外登记车辆人员信息的过程中，手握不住笔、脚迈不出步的时候很多，想要放弃的时候看到大家仍然在坚守，这一幕给了我坚持的动力，也让我真切地体会到了一线工作者在为我们负重前行；我也看到了公平公正、刚直不阿的品质在大家身上闪闪发光。“无论是谁，没有通行证一律不放行”，真正做到了一切为人民，把人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。

Q5：有没有什么想对同样寒假居家的同学们说的吗？

想对同学们说，在这个特殊时期，我们首要的是要保护好自己，在此基础上，作为一名大学生，我想我们也可以通过各种方式为抗击疫情贡献自己的力量，比如：做好科学防护，不造谣、不传谣，帮助家人正确认识疫情防控；不忘学业，合理安排时间，利用假期努力充实和提高自己等。让我们坚定信念，齐心协力，一起打赢疫情防控战。

Q6： 想对奋战在抗疫一线的勇士们说些什么？

对我来说，这个假期最有意义的事情莫过于加入到疫情防控志愿服务队伍中来。在这里，我体会到了一线抗疫工作者的辛苦，更感受到了国家众志成城、抗击疫情的强大力量和坚强决心。

我想向每一位抗疫一线的英雄致敬！你们辛苦了，是你们的大爱，驱散了我们心中的阴霾，点亮我们“战疫”必胜的信心和勇气。在此，祝愿伟大的逆行者们早日平安归来，武汉加油，中国加油！

这是王静雅的假期抗疫故事，朴实的文字充满着力量。我们相信首经贸人都在以不同的方式参与着这场战役。打赢抗疫攻坚战，首经贸人在路上。

（首都经济贸易大学供稿）

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