是谁为法大学子撑起疫情“防护网”？

新年伊始，突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情正威胁着国人的生命安全和身体健康，形势严峻，牵动亿万人心。疫情当前，生命重于泰山，全国人民众志成城、共克时艰，不仅是身处疫情第一线的工作人员，还有很多普通人坚守在自己的岗位上，舍小家为大家，尽己所能为战“疫”工作贡献力量。中国政法大学学工系统按照习近平总书记的系列重要指示，上级部门的部署全力开展工作，落实学校党委行政的统一部署，迅速投入到防疫抗疫工作中去，坚决打赢疫情防控阻击战。截至目前，学生中无确诊和疑似病例，各项工作任务顺利完成，体现了每一位学工人关键时刻的责任和担当。

一、迅速反映 担当防疫工作“排头兵”

1月22、23日，我校紧急召开疫情防控工作部署会，成立疫情防控工作领导小组，多次召开会议研究部署学校疫情防控工作，强化责任、细化分工，采取有力举措，严格做好防控。根据学校的统一安排，学工系统迅速投入到这场没有硝烟的战斗中，站在防控疫情的最前线，一线辅导员和学工干部牺牲春节假期，及时到岗投入工作，建立应急工作机制，快速反应和处置，做到工作覆盖全体学生，确保全校学生的防疫抗疫信息全面、及时、准确、畅通。学工系统第一时间制定疫情防控期间留校学生和校外学生管理工作方案，一对一、点对点摸排全体学生情况，第一时间将学校延期开学等重要事项通知到每一个学生。在此基础上，通过大量细致有效的思想政治工作，做到广大同学和学校同心同向，坚决服从学校工作安排，做好自我防护，坚定信心，共同战胜疫情。

摄影：尹建春

二、深入摸排 做好防疫工作“信息员”

学工系统深入摸排情况，第一时间建立完善覆盖所有学生的学生基础台账，精准数据，确保法大校园的安全平稳。学工系统第一时间组建信息员队伍和信息上报机制，辅导员每天与每一个同学联系，严格落实信息“日报告、零报告”制度，做好各类信息统计工作，及时准确掌握学生的思想状况、健康状况和位置信息，建立数据库，实现数据工作“全覆盖”。这些数据每日一报，实时更新，为学校科学合理决策、开展防控工作提供了扎实的基础和保障。疫情发生以来，学校实施封闭式管理，学工系统与后勤保障处、保卫处、校医院等部门密切配合，将昌平主校区外居住的留校同学集中安排到主校区内居住，面对宿舍调整困难，学院之间相互支持、同学之间相互关心，充分体现了法大一家亲的爱心和力量。为确保在校生身体健康，学校为每一位留校学生发放体温计，辅导员每日监测体温，关心到每一个学生。对需要医学观察的同学，学工系统和校医院、后勤系统第一时间做好医学观察工作，全力以赴保障每一位在校同学的身体健康。

三、彰显关怀 撑起防疫工作“防护网”

学工系统始终关心着每一位学生的生活和心理状况，精准帮扶、多措并举开展服务工作。学生资助管理中心为每名湖北籍家庭经济困难学生发放补助1000元，为每名留校的家庭经济困难学生发放补助500元；学生处心理咨询中心开通防控新型冠状病毒肺炎心理咨询热线，在疫情期间为全校师生提供专业的心理疏导和关怀；学生处就业创业指导服务中心积极调整就业工作安排，制定疫情防控期间毕业生就业工作举措，全程开通就业咨询服务热线，开展线上就业服务等，最大限度降低疫情对毕业生就业影响；校团委第一时间下发了《关于集中组织开展2019-2020学年寒假线上防疫主题宣传教育活动和“第二课堂”活动的通知》，引导法大学子合理安排假期生活，做好规划。同时，校团委响应上级团组织号召联合校内团系统，积极动员在京学生参与无偿献血报名。

图片制作：王安琪

四、加强引导 打好防疫工作“保卫战”

学工系统高度重视疫情防控宣传工作和思想教育工作，通过多种渠道加强疫情防控宣传，传递科学防控防护信息，帮助同学们增强战胜疫情的信心，树立疫情防控观念并加强防护措施。“中国政法大学学生处”和“法大青年”微信公众号连续推出数十篇防疫主题推送，引导师生关注疫情发展动态，挖掘报道疫情防控过程中的正能量故事，青春讲师团、CUPL正能量鼓励法大学子继续发扬法大人艰苦奋斗的优良传统、积极向上的乐观精神；校学生会面向全国大学生朋友发出《战“疫”当前 遵法守则》的倡议书。各学院也积极利用微信公众号等线上平台策划开展系列主题活动，引导学生合理规划假期时间，积极自主学习。

疫情就是命令，防控就是责任。当前做好疫情防控工作，关乎每一个人的生命安全和身体健康，也是每一位公民应该承担的责任和义务。面对疫情，中国政法大学学工系统坚定信心、严阵以待、齐心协力、勇挑重担，牢记以学生为本的使命与担当，以更大力度、更大决心坚持做好防控工作！

（中国政法大学供稿）

(责编：何淼、熊旭)