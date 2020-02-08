严管厚爱：守巢护凤的对外经贸物业人

一场突如其来的新冠疫情，让本应安静祥和的校园不再安静。贸大物业中心与留守学生公寓的师生一道，“管好人”、“看好门”、“服好务”、“做好事”，共同呵护着自己的家园。

严把公寓入口关

从腊月二十九（1月23日）起，学生公寓虹远楼一层大厅党员责任区的灯光就未曾昏暗过，平日和蔼慈善的宿管阿姨开始透过楼门玻璃隔空仔细盘问，进出都要严格登记，返校学生须先到校医院进行体温检测。物业中心党支部书记陈大军向记者介绍说，从1月27日起，未经所在学院批准、没有出入证者不得入内，且人人均须接受实时体温检测。

大年初一晚上，属地管理部门要求排查一起疑例，让宿管员白国茹、何美丽渡过了一个不眠之夜。她们逐一核查每间宿舍的每位同学，直到凌晨得知与学生公寓无关的确切消息后，才满头大汗地长长舒了一口气。宿管阿姨吕庆红说：“楼上楼下跑个遍，一颗石头落了地，吃口年夜凉饺子，心里也爽歪歪的。”

天虽寒，但心暖

工作与生活往往是一对矛盾，有时还难免要受些指责、埋怨和委屈，其中有学生也有教工，特殊时期更是如此。一位不愿透露姓名的宿管阿姨谈到，家人一直反对自己在这个时候到单位值班，甚至下了班不让自己和他们一起吃饭。端起碗筷，有时都忍不住流泪。陈大军书记和宿管同事们总能不失时机地给予开导及沟通。宿管员陈治莹、贾娜看到有位女生在公寓门外哭鼻子，就主动安慰并耐心询问情况，原来因为找不到出入证，校门不让出，公寓不让进，经与辅导员老师核实，终于快速解决了问题。

“小家有难，大家来帮；大家有难，规矩来帮。讲规矩的大家，才是真正有温度、负责任的共同家园。”陈大军说道。其实，陈大军本人，也是在连日作战，不时地捂一下牙疼导致不适的左脸颊。

消毒保洁最有“范儿”

疫情面前，有这样一支队伍正分散在学校的各个角落，默默承担抵御病毒的侵扰做好每日的消毒工作。他们是与疫情抗争的学校物业保洁工作人员，他们正努力打造“百毒不侵”的校园。

自学校加强疫情防控工作以来，物业保洁人员们的身影日日都出现在校园各处，他们的消毒范围从春节前的汇忠公寓隔离区扩大春节后的校园每栋楼宇。物业中心适时增加这支队伍的人员数目，以确保消毒工作能够顺利进行。同时，为将疫情防控要求落实到位，1月31日校医院对物业保洁人员的消毒工作进行了检查、指导和培训。从学生公寓再到教学楼，物业中心每日都会安排特定的时间段对每栋楼的各个楼层进行两次消毒，卫生间、墙面、电梯、把手等等，每一个细微的角落都不被放过。

物业中心在维护了校园环境不受病毒侵扰的同时，保洁工作人员们的安全问题也不容忽视。物业中心将从校医院领到的电动喷雾器和水银温度计全部发放到了保洁工作人员手中，同时也向他们发放口罩和医用手套以做好个人防护，保证一人一天一个口罩，确保工作人员的安全。

陈大军表示，作为对外经贸物业人，疫情就是命令，防控就是责任。后勤基建处物业中心要做的就是一级响应、迅速行动、团结高效、主动作为，扎实筑牢疫情防控安全屏障，全面做好疫情防控工作，全力保障留校学生的健康与安全。

保洁人员按规定时间进行保洁消毒的同时，监督他们工作完成情况的值班员认真巡视着各个楼层，在学校的角角落落出现的一个个工作人员的背影，平凡而又伟大。平日，他们在自己平凡的工作岗位上恪尽职守，默默无闻地做好自己地本职工作。在特殊时期，他们挺身而出、背起消毒喷雾器，成为保护惠园、与疫情抗争的勇敢卫士。

面对严峻的疫情，这群在各自岗位上默默工作的保洁人谈论起自己的工作时只道：“我们没有多少文化知识，也谈不上有多高的觉悟，我们只是一群普通的保洁员。但当疫情来临的时候，我们不是不知道多危险，也不是我们不怕死，只是我们明白保洁是自己的本职工作。”

“面对疫情不退缩，面对需要没商量”。他们没有什么豪言壮语，只是默默坚守在岗位上。他们是疫情中最不矫情的人，他们是疫情中不求回报的人，他们首先考虑的不是自己的安危，而是大家的安全。他们知道手握消毒枪，美丽惠园就会多一份平安和希望。

（对外经济贸易大学供稿）

(责编：何淼、熊旭)