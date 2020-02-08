父母一线抗疫，孩子教育没人抓？北京市教委：我们管！

“你现在是家里的男子汉，一定要照顾好妈妈和奶奶，另外一定要认真完成自己的寒假作业，等着爸爸回来！”“妈妈一定会加油，妈妈在武汉这边打完怪兽之后很快回家。等我回家之后，一定给你补一个完美的假期。”……

这是北京医院支援武汉防疫小分队队员常志刚、石婷羽，从武汉抗疫一线，给孩子报平安时嘱咐他们的话。自1月26日国家医疗队北京分队“逆行”武汉，至今，整整十天过去。

面对连轴转的工作和治疗病患存在的风险，他们没有任何怨言，但唯独控制不住对家中宝贝儿们的惦记。TA们是“白衣天使”，也是孩爸孩妈。

怎样让身在一线的”逆行者“安心抗疫，不为家中的孩子担忧？北京市教育委员会主任刘宇辉表态了：你们奋战”新冠“，孩子我们管！战胜疫情的过程中，教育不会缺席！

面对延迟开学，所有父母内心的忐忑是一样的。怎样让所有的学生停课不停学？怎样让初高三考生保持好状态？在家学习的这段日子，父母应该怎样把握教育的火候？昨晚，北京市委教育工委、市教委联合北京电视台录制的《老师请回答》疫情防控特别节目开播，北京市教育委员会主任

刘宇辉与多位重磅嘉宾共同录制节目，为家长们答疑解惑。

延迟开学后，双职工家庭怎么照顾孩子？

可有一人在家看护

最近我们接到很多家长的来电反映，说延迟开学了，我们家都是双职工，又没有老人帮着看孩子，怎么办呢？按照市委、市政府的要求，我们教育部门和人力社保部门共同研究政策：每个双职工家庭，可有一名职工在家看护未成年子女。在这期间的工资待遇由企业按照出勤照发，不许解除劳动合同。

北京新中高考会推迟吗？

建议按正常时间准备

今年是北京新高考“落地之年”。对家长、学生是新的，对教育行政部门、考试招生部门乃至全社会都是新的。按照原定计划，是在2月底举行一次全过程、全要素的模拟高考。但是目前看，如期举行的可能性相对较小。

现在，我们同时在做两套替代方案：一套方案是如果开学之后时间允许，会尽最大可能为今年的高三学生组织一次全过程、全要素的模拟高考， 让大家熟悉新高考的程序；另一套方案是如果开学之后时间比较紧张，将考虑用另外一种方式来模拟考试，将考卷发给每个学生在家网上答卷，相信每一位同学都会认真对待。总之一句话，哪种方式能够帮助孩子熟悉高考，我们就怎么安排。

建议考生们，按正常的高考时间做准备。中考在高考之后，如果高考能正常进行，中考一定也会正常进行的。

开学延迟了，中高考会相应降低难度吗？

难易适度

难度问题是相对的，不是绝对的。在中高考中，我们不强调“降低难度”或“提高难度”，而是强调“难易适度”，通过高考和中考，把孩子的日常学习、日常积累和基本素养考出来。

高校特殊类型考试什么时候考、怎么考？

一周内公布新方案

高校特殊类型考试一般安排在每年2月中旬到3月底之间进行，现在根据疫情控制形势推迟了。我们正在研究替代方案：一种方案是如果疫情持续时间较长，可能采用线上考试等新的考试方式；另外，必须当面面试的，我们会把时间稍微推迟。现在，涉及这类考试的46所高校的替代方案正在上报汇总，近一周之内会及时向社会公布。

2月17日后，怎么停课不停学？

名师线上开讲好课

2003年时，北京教育界创建了一种新的教学方式——空中课堂。随着网络技术的进步，我们的数字学校也发展很快。为了应对延期开学，各个学校都在网上教学、数字课堂上开始下工夫、做预案。通过数字课堂，我们录制了一批课程，包括思想道德养成、卫生习惯、 体育锻炼、参与劳动等等方面的内容。

此外，我们会给中小学生推送一批免费的、公益的教育资源，供大家进行选择性、拓展性和探究式的学习。这些课程由北京市的正高级教师、特级教师、市区级教学骨干录制。

我们与北京卫视合作的针对中高考学生的课堂也将在2月16日起开始播出，欢迎大家收看。

开学时间确定了吗？

基于疫情防控形势判断

北京市延迟开学决定的出台，主要是基于对全市疫情防控形势作出的判断。学校是人流高度聚集的场所，我们必须减少流动，控制疫情，真正把学生的健康和生命安全放在第一位。这就是我们经常说的“一切为了孩子，一切为了学生的健康”。延迟开学的决定要基于疫情的防控形势，以及疫情对学生身体健康的影响，恢复开学时间也要考虑这两点。我们会紧跟形势，及时作出判断和决定，尽可能提前告知社会、告知家长，给学校、家长和学生留出准备时间。

突如其来的“在家上学”，让每个家长都有点措手不及，就连身为孩爸的教委主任，谈到自家娃的情况也坦言：

一场疫情，如同给所有人出的一张考卷。我们要交出什么样的答案，我们用什么样的方式面对这场考试非常重要。

因为，只要生活继续，一道道题就会摆在我们面前，每一个人一生都在答题。

节目现场的大咖们，还分享了他们教育观点。

北京市教育委员会主任 刘宇辉：教育孩子是很个性化的事，没有普遍真理。养成教育，关键在家长的言传身教。如果家长整天刷手机，就不要希望你的孩子非常自律。

清华大学校长 邱勇：使命感、责任感都是要亲身经历具体的挑战，置身其中才有感悟，才可能有深入的思考。什么叫“有意义的人生”？未来自己如何选择自己的发展方向？我想对大学生来讲，现在可能是一个机遇。我期盼到若干年之后，你们回头看这次疫情、这次特殊的寒假可能会对我们的整个人生产生重要的、积极的影响。疫情防控方法千万条，自强第一条。

北京育英学校校长 于会祥：懒父母养勤快孩子。懒，不是说你在工作上、家庭里懒，而是在教育孩子上，一定不要代替孩子成长。

北京史家教育集团校长 王欢：接受一次挑战，就是一次成长的契机。我们学习的目的，就是要有能力去做有意义的事情。当国家需要我们的时候，我们能行有智慧，心有温度。这样，才能为更多的人，为我们的国家和民族作出我们的努力。

(责编：何淼、熊旭)