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北工大人在行动：比心！暖暖的后勤大白！

2020年02月08日13:47  来源：人民网-教育频道
 

共同战疫，后勤人在行动

根据北京市和学校工作部署，后勤保障处高度重视，充分认识当前疫情防控工作的严峻性、复杂性、紧迫性，认真贯彻落实上级精神，以对师生员工生命安全和身体健康高度负责的精神，坚定不移地做好各项防控工作。

学校领导多次现场指导、靠前指挥，分管校领导和后勤保障处主要领导每日在岗，第一时间研究部署相关工作，于1月24日（大年三十）、1月26日（正月初二）、1月28日（正月初四）召开会议，研究制订疫情防控工作方案和食品安全工作应急方案，成立了后勤党委书记、后勤保障处处长为组长的疫情防控工作指挥小组及副书记、副处长任组长，主任、重点岗位人员组成的公寓管理与综合服务组、校园环境与供应保障组、食品安全与设施运行组及中蓝校区工作组共4个工作小组，明确工作职责，出台了《北京工业大学集中居住健康观察宿舍区管理办法（暂行）》、《北京工业大学后勤保障处新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》、《后勤保障处“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间”食品安全工作应急方案》等系列文件，为做好疫情防控工作提供坚实保障。

饮食保障

饮食中心面对急难险重任务，在人员无法返岗人员紧缺的情况下，充分发挥党员先锋模范作用，在岗职工发扬豁得出来、顶得上去的精神，连续加班，保证师生正常供餐及集中居住健康观察点送餐工作。同时，餐厅等公共场所加消毒力度及频次，全面保证在疫情期间的食品安全。采购、库房等部门快速反应、保证物资供应。

宿舍管理

学生社区服务中心对留宿学生加强管理，建立详实台账，每日动态更新数据。采取体温检测、封闭管理、严格值班、严格登记、严格消毒、人员防护等各项措施，主管领导、中心主任冲锋在前，快速反应，在物资采购过程中占领先机，第一时间完成测温枪等设施配备。确定定8号学生宿舍楼作为集中居住健康观察点后，于三天之内完成了全楼开荒保洁、防疫消毒、卫生间改造及沐浴设施配备、床上用品及生活用品采买、学习书籍配备等紧急任务，做好了学生拎包入住的全面准备。制定并不断完善入住通知、登记、管理、监测、消毒等各种方案及表格。

物资采购分发

与投资公司等各部门团结协作，发动一切力量，克服联络不畅、交通不便、物资紧缺等诸多困难，分批次、多渠道筹措物资。

防疫宣传

综合服务中心干部职工加班加点赶制了大量宣传材料、临时证件等。

设施安装

动力与修缮中心发挥战斗堡垒作用，短期内完成了卫生间改造及沐浴设施安装工作。面对厂家无人手情况，支部委员、中心主任直接驱车去郊区采买零部件。

防疫消毒

校园中心党员带头发扬认真严谨的精神，严格执行室内外公共区域和重点部位的卫生保障及防疫消毒制度，坚持每日消毒，并做好记录，严格垃圾清运管理、坚持进入教室人员体温监测工作。

细心、安心、贴心

我是北工大的后勤大白

我们主动请战返回岗位

消毒、运送、水电气暖和维修

保洁、交通、宿舍管理和餐饮

我们一一为你守护

后勤不后 服务先行

关键时刻更要冲锋在前

后勤必勤 时刻响应

7×24 我们始终在你身边

致敬！我的后勤大白！

（北京工业大学供稿）

(责编：何淼、熊旭)
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