中国地质大学（北京）：坚决守好“责任田” 悉心护好“一校人”

中国地质大学（北京）高度重视新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，认真贯彻上级精神，及时成立疫情防控工作领导小组，全面部署各项防控工作，学校各单位、各部门积极行动，采取有力措施，将疫情防控落实工作抓实抓细，全校上下全力以赴，坚决守好“责任田”，悉心护好“一校人”。

一、组织领导抓实抓细，誓做疫情防控“举旗手”

学校党委高度重视疫情防控工作，把打赢疫情防控阻击战作为当前的重大政治任务，全面加强组织领导，党委书记、校长坚决履行第一责任人职责，校领导班子其他成员根据职责分工，履行具体领导责任，确保各项工作有序开展。

学校严格落实上级要求，第一时间召开防控工作会，制定了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关工作的通知》《新型冠状病毒感染的肺炎防控工作应急预案》和《新型冠状病毒感染的肺炎防控工作方案》，成立疫情防控工作领导小组，形成“领导小组-领导小组办公室-各二级党组织”三级联动机制，明确责任分工，层层压实责任；自疫情防控工作启动以来，学校党政一把手坚守岗位、靠前指挥，全天候在岗值班，实时掌握学校疫情防控工作情况。校党委发布《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战中充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用的通知》《关于严明纪律确保新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作顺利进行的通知》以及《致全校学生党支部、学生党员的一封信》，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。

二、科学防控抓实抓细，争做冲锋陷阵“排头兵”

学校按照中央、教育部、北京市的指示精神，根据学校防疫工作动态变化，及时研讨调整师生返校、隔离观察、信息收集上报、舆情管控、物资准备等工作方案，确保学校防疫工作有序、有效开展。

截至目前，防控领导小组共召开5次会议，及时传达教育部和北京市会议内容，学习习近平总书记最新批示精神，对疫情防控工作进行周密部署，学校制定《中国地质大学（北京）延期开学工作方案》，针对返校途中师生、已经在校师生分别提出具体防控要求；下发《关于开展在校师生排查工作的通知》，建立每日信息报送和“零报告”制度，做到联系师生全覆盖，确保上报数据信息及时、准确，为疫情防控工作提供决策依据；宿舍管理员每天清点入住学生人数，辅导员每天统计学生出行动态，多方面确保学校全面掌握校内外师生情况。

校医院全面启动防控工作，优化预检分诊工作流程，加派专人对来院人员第一时间监测体温，对发热患者及时分诊和转诊，每日及时了解职工健康情况、患者接诊情况；学校办公室编发了《新型冠状病毒感染的肺炎防控知识手册》，帮助广大师生掌握基本的病毒防范常识，切实做好预防工作；国际合作与交流处安排专人对留学生、港澳台生和长期外教开展逐一排查，宣传防控措施和注意事项，对留学生公寓实行封闭式管理；学校做好隔离工作预案，共设置校内隔离点2个，采购口罩、消毒液、体温计等15类防疫物资，日常用品和消毒用品配备齐全。

三、校园管控抓实抓细，勇做地大校园“守护者”

学校全面加强校园管控工作，加强校门的值守，注重食堂、宿舍等关键场所的管理工作，切实保证师生及家属的身体健康和生命安全，维护学校正常的安全秩序。

学校发布《关于防控“新冠肺炎”期间加强校园出入管控的通知》，不断加强校园管控，加大对校门、食堂、宿舍、教室等重点区域和场所的管控，坚持24小时执勤，加强人员登记和体温检测，防控以来控制入校外部车300余辆，对入校人员测温1000余人次；后勤集团成立疫情防控工作领导小组，建立了“一办二组”管控机构、成立党员应对疫情工作队，按照学校统一部署，做好在校学生排查、登记、测体温等日常管理服务；建立严格的信息报送工作机制，共摸排万余人次；在食堂、宿舍、教室等重点区域和场所做好消毒工作，做好日常通风换气；居委会全面排查社区流动人口中湖北籍人员以及来京和返京人员，社区大门实施24小时管控措施，严格实施来京返京人员登记备案和访客登记制度；机关党委在机关全体党员中开展志愿者招募活动，协助党委保卫部工作人员做好校园管控工作。

四、关爱师生抓实抓细，永做全校师生“暖心人”

学校第一时间了解全校师生情况，密切关注师生的动态，启动了一系列工作举措保障师生的身体健康和生命安全，尤其是针对湖北的师生致以深切的问候与关怀。

学校以《党委书记、校长致全体师生的一封信》《致毕业生和用人单位的一封信》等形式向全体师生传达疫情防控精神，明确疫情防控措施，鼓励全校师生众志成城、共克时艰，全力打好疫情防控阻击战；党委书记、校长与身在湖北的师生代表进行视频连线，把学校的牵挂和温暖传递给湖北师生；学校党委和各二级党组织等还通过发送问候短信、建立网络班集体等多种方式关心和鼓励湖北师生，增强其归属感。各部门、学院第一时间落实防控应急预案，与校内外师生以“点对点”、“人对人”的方式保持紧密联系，逐一排查师生的身心状况，重点了解、关怀疫情比较严重地区的学生状态；学校心理咨询中心启动“三个一”师生心理战“疫”行动计划”，向广大师生普及心理调适方法，帮助师生提高防范意识、了解防治知识，引导师生科学做好防护工作。

五、宣传教育抓实抓细，巧做关键时期“宣传员”

学校通过“两微一网”以及抖音、快手短视频平台加强宣传引导，及时发布学校疫情防控通知和举措，充分报道学校各部门落实学校党委部署要求的具体做法和措施成效、着力宣传涌现出的感人事迹，全面展现地大师生干部团结一心、奋力战“疫”的精神风貌。

制作推送《地大人，行动起来！从我做起，科学防护！》引导师生科学做好防护，最大程度减少感染风险，制作防控宣言“九宫格”图，生动直观的讲解疫情防控注意事项，《共同战“疫”，地大人在行动》深入报道防控一线的工作成效，《凭君传语报平安，湖北的同学来啦！》搭建起学校与湖北师生之间的沟通桥梁；落实意识形态工作责任，发挥导师、辅导员、班主任等育人队伍作用，借助线上平台强化师生思想引导与人文关怀，鼓励学生“线上”学习。

（中国地质大学（北京）供稿）

(责编：何淼、熊旭)