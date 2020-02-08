@全体中石大人 下一步战“疫”我们这么干！

为坚决打赢新型冠状病毒感染肺炎疫情防控阻击战，及时防范和有效处置疫情，保障师生健康，2月3日下午，中国石油大学（北京）召开党委常委会和疫情防控领导小组工作会议，认真落实党中央、国务院和教育部、北京市有关决策部署，审议通过《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作方案（修订）》，就疫情防控工作进行再研究、再部署，强调疫情防控工作的严峻性和紧迫性，要求校院两级领导班子和广大党员干部要提高政治站位，积极履职尽责。

打赢战“疫“阻击战，我们这么干！

指导思想和工作原则

认真贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，全面落实党中央、国务院和教育部、北京市有关决策部署，把疫情防控工作作为当前头等大事，统一思想、统一行动，按照“密切监控、积极预防”的原则，坚持“统一指挥、快速响应、分级管理、责任到人”的思路，采取坚决果断措施，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，有序、有力、有效地开展防控工作。

工作内容和主要措施

加强宣传教育。通过微博、微信、新闻网等渠道，开展健康教育，普及防治知识，宣传防控要求。

开展分类防控。统筹做好全体教职员工、在校学生、离校学生以及国际学生的防控工作和教育管理。掌握全校教职工情况，明确教职工疫情防控期间各项要求；摸清学生情况，制定疫情防控时期学生管理方案。

密切开展监测。加强疫情监测，对师生员工（包括学生，事业编、非事业编教职工以及外聘人员等）实行“日报告、零报告”制度，重要信息、突发信息第一时间报送。

实施隔离防护。制定并严格执行隔离防控工作方案，明确隔离观察对象的认定、接收、管理等相关工作。外地返校以及其他出现发热、感冒等症状学生应在隔离点隔离观察14天，教职工自行在家隔离14天。若存在故意隐瞒不报者，按相关规定给予纪律处分，重者追究法律责任。

做好应急处置。制定《校内疫情分级应急预案》，明确新型冠状病毒肺炎疑似病例、确诊病例以及出现聚集性确诊病例等情况的应急处理步骤和相关要求。

做好值班值守。强化责任意识，做好寒假期间值班值守。学校党委书记、校长轮流在岗值班，值班校领导到岗值班；有关职能部门负责人以及各学院（研究院）党委书记（或院长）须在岗在班。

坚持联防联控。校内各部门各单位之间、学校与属地社区特别是医疗卫生机构之间应密切联系，加强沟通。实行防控工作日志制度，加强部门间工作沟通与协同。

加强校园管理。制定疫情防控时期校园进出方案，严格做好校园出入口值守，确保校外人员不得进出校园。要通过查看证件、测量体温等方式，加强检测。暂时关闭部分校门、图书馆、阅览室等公共区域，避免交叉感染。

做好后勤保障。制定后勤系统防控工作方案。严格住宿管理，留校学生集中封闭管理，强化出入核查和登记，外来人员一律禁止入内。强化餐饮保障，明确就餐要求，同时保证隔离区学生就餐需求。做好食堂、公寓、教室等重点区域和场所公共区域消毒，要求公共服务人员做好个人防护。

做好延期开学各项工作。根据上级要求，学生延期开学，教职工正常上班。制定《春季学期延期开学工作方案》《春季学期延期开学教育教学工作方案》，暂停各类校外培训。

做好疫情防控期间各项管理工作。要按照疫情防控要求，结合工作实际，妥善安排各项管理工作。有关部门、单位要按照防控总体要求，提前做好方案预案，并及时告知师生，确保疫情防控期间学校各项工作有序运行。

加强对重点师生的慰问和关怀。各级党组织和群团组织要主动关心特别是仍在疫情重点地区的师生员工，尽力帮助他们解决困难。要通过合适方式，做好隔离人员的服务、慰问等工作。

加强组织保障

加强组织领导。疫情防控工作领导小组负责学校整体防控工作的动员、决策、组织。疫情防控工作办公室负责具体工作的协调、组织和落实。建立快速响应机制，重要信息、重要疫情第一时间报告，第一时间处理。建立联动机制，加强部门间协同，每日发布学校防控工作日志。各学院（研究院）党委书记、院长是本单位疫情防控工作第一责任人，负责本单位疫情防控工作。各院和各直属单位要制定本单位的疫情防控工作方案并报疫情防控工作办公室备案，形成高效运行机制。

充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。各级党组织要教育引导广大干部职工落实防护措施，在维护稳定、保障运行、调配资源、筹措资金等方面发挥作用。要引导党员冲锋在第一线、战斗在最前沿。要注重发现、及时表扬、宣传表彰各级党组织和广大党员、干部疫情防控中涌现的先进集体和先进个人，激励引导广大党员、干部挺身而出、英勇奋斗、扎实工作、经受住考验。

做好信息发布。学校疫情防控相关工作方案、部署、要求等由疫情防控工作办公室统一负责发布。学校对外信息发布由宣传部统一负责。广大师生要理智对待网上传闻，对网络信息保持敏锐的洞察力，认真辨别和分析信息来源和真实性。

做好防控物资保障。学校统筹校内资源，调配相关物资。校医院负责统筹学校防疫物资采购、管理、配发等工作，及时指导各部门科学使用防疫物资，避免过度防护、滥用和浪费。

加强监督检查与责任追究。纪委办公室、监察处协同党政办公室、组织部、人事处等相关部门加强监督检查，确保各项工作落到实处。对落实防控工作不力的部门和个人要及时通报并问责，对违反疫情防控要求的单位、部门和教职员工、学生依法依规进行处理。

（中国石油大学（北京）供稿）

(责编：何淼、熊旭)