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北工商战疫进行时：守好责任田

2020年02月08日13:33  来源：人民网-教育频道
 

他们，第一时间发布防控病毒温馨提示，方便师生知晓防控常识；他们，坚守校医院岗位，提供专业咨询服务；他们，安排物业、食堂每日做好卫生消毒、通风工作，不放过任何一个卫生死角；他们，守好学生公寓，严格做好出入登记，测量体温工作；他们，及时为学校设立的隔离区配备床上用品，做好前期准备工作......

“疫情就是命令，防控就是责任”，为打赢这场疫情阻击战，全力做好各项医疗、后勤保障等工作，北工商公共事务处认真贯彻落实学校党委决策部署，齐心协力，抗击疫情。他们放弃假期与家人团聚的机会，放弃休息时间默默坚守岗位，甘于人后，勤于人先，努力为校园筑起一道道安全防护屏障。

高度重视，压实责任

公共事务处高度重视，及时成立后勤保障领导小组，下设医疗保障组、饮食保障组、物业服务组、学生公寓保障组。校医院做好相关人员防控、消毒培训工作，做好学生的医学观察、监测师生异常情况的上报，配合疾控中心完成其它医疗保障工作；饮食服务中心负责在校师生、医学观察期间人员的餐饮工作；物业公司学校公共区域的消毒、医学观察场所居室的消毒工作；宿舍管理科负责在校学生的住宿管理。
 

周密部署，迅速行动

为切实做好新型冠状病毒肺炎防控工作，坚决遏制疫情的发生、扩散、流行，依据《北京工商大学新型冠状病毒肺炎防控应急预案》，学校防控新型冠状病毒肺炎医学观察小组制定了《北京工商大学新型冠状病毒肺炎集中（居家） 医学观察（隔离区）工作方案》，对医学观察、住宿、饮食、环境消毒等工作做出明确要求。措施落实到位、责任落实到人，公共事务处不断增强疫情防控的紧迫性和责任感，第一时间召回相关工作人员，取消假期，迅速进入“战时”状态。

多措并举，严防严控

一、发挥专长，全力战疫

校医院第一时间成立由院领导任组长，防保科牵头的校医院防控工作小组，全面统筹开展各项防控工作，1月27日，召集所有离京医务人员回京隔离备岗；在确保无交叉感染风险的前提下，召开全体在京人员防控工作培训会，对北京市疫情的概况、医务人员的防护等工作进行了全员再次培训、演练。

根据卫健委相关文件要求，全体医务人员紧急进行新冠病毒全员继续教育培训，在医院工作群内推送新冠病毒感染性肺炎学习材料，关注诊疗指南的更新，要求每名医务人员严格掌握确诊病例、疑似病例、密切接触者等概念及筛查工作流程，压实责任。

利用专业特长，校医院担负全校疫情防控指导工作，为物业、保安、食堂等重点岗位进行基础防控知识培训，量化消毒液配比标准，同时为师生提供电话消毒指导服务工作。

在接诊方面，根据新型冠状病毒病原学特点，对医院内物资的储备、污染区的划分、候诊椅的摆放、隔离衣的穿脱及消毒等工作展开了细致的讨论，最后对全院进行了开诊前再消毒、诊区再布置工作，切实保障师生及医务人员在诊疗期间的安全。此外，校医院还设置了体温检测岗，监测体温的同时为师生做好手消毒工作，同时控制医院内就诊人数，最大限度地呵护师生健康。

二、储备物资，落实到位

近期，公共事务处在防护用品到货后，立刻逐一走访每一个学生宿舍和值班岗位，为每个在学生及工作人员配发了口罩5个，为每个在校学生配发了体温计1个，为学校物业和保安人员配发了体温枪8支，为学校大门值班人员和公寓值班人员配发了一次性医用检查手套1000只。

同时，公共事务处还将疫情防控指南等宣传手册同步发放给在校学生，共计200余份。通过口罩、体温计等防护用品的发放，有力地保障了在校学生及工作人员的安全，有效的降低了疫情在校内传播的可能性，确保了学校相关防控工作落到实处。

三、全面消杀，不留死角

校园物业公司积极响应学校防控文件精神，严格落实防控措施，每天按时按要求对校园进行全覆盖式消杀工作，并针对如门口、扶手、快递柜、饮水机、开关等常接触的部位进行重点消杀，防止疫情在留校人员可能多次触碰的地方进行传播。

为防止废弃口罩造成二次污染，还设立了废弃口罩专用垃圾桶，并安排专人对回收后的废弃口罩统一交由环卫处理，每日对回收容器消毒，有力的保障了学校的环境安全。

四、严守规定，保障饮食

防疫期间，学校食堂作为在校学生及值班工作人员唯一的安全饮食保障，饮食服务中心明确自身承担的安全责任和保障作用，高度重视食堂安全问题。自接到学校疫情防控通知后，严格执行如下措施：1.不在食堂内接待任何群体性聚餐活动，主动建议就餐人员进行分散就餐；2.严格落实健康体检及每日晨检制度，上岗员工按要求穿戴工服、发帽、口罩、手套等个人防护用品，一旦发现疑似病例，立即上报并申请隔离；3.严禁采购不明来源的食材，做好索证索票工作；4.保证操作区域内环境卫生干净整洁，每天对用餐区域进行消毒，加工和储存原材料做到成品、半成品、生品分开，避免交叉感染；5.餐具和烹饪用具按照相关要求进行清洗消毒；6.食品加工充分熟化，并按照规定进行留样。

食堂通过坚持每日例会、晨检、卫生消毒等各项制度，注重环境卫生和餐厅通风，有力的保障了在校学生和值班工作人员的饮食安全。

五、加强值守，确保安全

为确保留校的学生及值班人员的住宿安全，防止因集中居住导致的疫情传播和扩散，学生公寓严格执行学校制定的防控相关规定，包括住宿人员进出持证登记、暂停接待外来访客等制度，对整个住宿区域进行定时消毒、通风，及时传达学校的各项通知，确保学生公寓秩序井然，安全稳定。

疫情防控事关学校师生健康和生命安全，责任重大，不容有失。公共事务处把疫情防控摆在最重要的位置，做到思想重视、责任落实、工作到位，构筑校园严密防线，坚决打赢疫情防控阻击战。

（北京工商大学供稿）

(责编：何淼、熊旭)
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