教育部：未经学校批准学生一律不准返校

人民网北京2月8日电 据教育部网站消息，2月7日，教育部召开全国教育系统应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作视频会议。教育部党组书记、部长、部应对疫情工作领导小组组长陈宝生在讲话中强调，防止疫情向学校扩散、守护师生安康、维护校园稳定，是教育系统的一项重大政治任务，是当前最重要的工作。要以高度的责任心和强烈的使命感，守住校园这片净土，确保师生生命安全。

陈宝生指出，随着假期结束、学生返校，学校作为疫情防控重要阵地将面临更大挑战。各地各校要切实提高政治站位，增强大局意识和全局观念，履好职、担起责，坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。

陈宝生强调，战时状态要有非常举措，要把问题想得更严重一些，应对措施更坚决一些，一切要想在前面、做在前面，一切都要做细做实，坚决防止疫情在校园蔓延。一是严防死守。要切实强化阵地意识，严格管控学校校门，未经学校批准学生一律不准返校，校外无关人员一律不准进校门，师生进入校门一律核验身份和检测体温，对发烧咳嗽者一律实行医学隔离观察，不服从管理者一律严肃处理。校园划区划片管理，学生公寓封闭管理。二是紧盯到人。采取“人盯人”措施，全面摸清、准确掌握学生所在地区、健康状况等信息。主动联系每一位学生，随时沟通情况。高校要设置独立隔离区，严防疫情在校园扩散。三是稳住人心。要加强学生思想引导、心理疏导和学习生活指导，坚定广大学子打赢疫情防控阻击战的信心和决心。教育引导师生党员在防控疫情工作中走在前、干在先、做表率。四是停课不停教不停学。要做好疫情防控期间高校在线教学组织与管理。统筹整合国家、地方和学校相关教学资源，开通国家网络云课堂，供开学后各地学校组织中小学生开展网上学习。教学过程中要注意青少年身心健康，把握好教学内容的适量和教学时长的适当。五是加紧科研攻关。要发挥教育系统优势，支持高校针对疫情防控的关键科技问题加快研究，尽快把研究成果应用到疫情防控中。六是加强舆论引导。要及时宣传党中央、国务院决策部署和教育系统落实进展，加大相关政策举措解读，生动讲述教育防疫抗疫一线的感人事迹。七是层层压实责任。教育系统各级党组织和广大党员干部特别是领导干部要守土有责、守土担责、守土尽责，把投身防控疫情第一线作为守初心、担使命的试金石和磨刀石。教育部将适时督查各地各校防控校园疫情工作。

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