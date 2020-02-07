“停课不停学” 不是提前学

【文化评析】

2月4日，教育部新闻办发布通知，专门提醒各级教育行政部门、中小学和校外培训机构，在各地原计划的正式开学日之前，不要提前开始新学期课程网上教学。

此前，为了阻断疫情向校园蔓延，保障好师生身体健康，教育部明确要求2020年春季学期延期开学，暂停校外培训机构线下培训活动。同时，教育部也提出，鼓励尽可能利用互联网和信息化教育资源为学生提供学习支持，统筹整合国家、有关地方和学校相关教学资源，提供丰富多样、可供选择、覆盖各地的优质网上教学资源，确保“停课不停学”。

开学为防控阻击疫情让路，是当前形势下的必要之举，也是无奈之举，而要求老师不停教、学生不停学，则是为了尽量减少疫情对正常教学秩序的负面影响，为之后的顺利开学做准备。

但是，一些教育机构、学校或是老师已经开始通过网络推出春季学期校内课程或者直接布置额外的作业，这显然是会错了意。只看到了“停课不停学”的要求，却没有看到即便不延迟开学，现在也还是寒假假期，导致部分学生既要完成寒假作业，又要开始新学期的线上课程学习，使学业负担增重。如此，显然违背了教育部“停课不停学”的本意。

此外，一些学校把开展线上教学理解为要求每个老师都要录课，做在线教学的准备。这种做法不仅不切实际，而且完全没有必要，既增加了教师的负担，又有形式主义之嫌。线上本有很多优质的教育资源可供利用，舍弃现成的优质资源，另外再弄一套课程，有可能吃力不讨好。教师的职责应该是利用好网络上的各类优质教育资源，引导学生进行学习。

所以，教育部明确通知，各地原计划正式开学前不要提前开始新学期课程网上教学，来得很及时，具有纠偏的意义，各地应该严格遵守。

在疫情防控依旧严峻的形势下，确保身心健康是第一位的。这段时间，青少年待在家中，尽量少出门，不仅要承受因开学时间推迟、教学方式改变等带来的学业压力，也可能经历由疫情带来的焦虑心理。对此，家长和教师应给予充分的重视，积极做好学生的思想教育和心理健康指导，帮助青少年保持阳光积极的心态。此外，学校和家长还可以利用这个契机，多向孩子们宣讲疫情防护知识，进行健康教育，养成良好卫生习惯。这些都比着急开展线上教学更为重要。

对于家长和孩子来说，这个寒假都非常特殊。突然暴发的疫情，让家长和孩子都不得不慢了下来。由于课堂教学和线下培训暂停，家长和孩子也获得了难得的闲暇时间，这也成为反思和改善家庭教育的一个契机。家长可以利用这段时间，多倾听孩子内心的想法，多了解孩子的兴趣，多审视过去的教育方式，帮助孩子形成正确的学习习惯，促进孩子健康地成长。

（作者：杨三喜，系媒体评论员）

(责编：何淼、岳弘彬)