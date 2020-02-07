原标题：抗疫支教，锡慧在线在行动

为阻断疫情向校园蔓延，确保师生生命安全和身体健康，教育部下发通知，要求2020年春季学期延期开学，学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。江苏省教育厅也要求加强“名师空中课堂”课程资源建设，进一步丰富教育教学资源，畅通答疑渠道。各地各校要加强推广，提升“名师空中课堂”使用效率。

疫情防控期间，为做好教育教学活动组织，由无锡市教育局组织，无锡市教育科学研究院精心安排挑选名师，无锡市教育信息化管理服务中心、无锡教育电视台负责课程拍摄录制以及播出;各地各校运用无锡教育电视台、有线电视、机顶盒、网络、微信群等多种渠道和形式，开展线上教育教学。

根据教育部最新要求，无锡市教育信息化管理服务中心制定了网络教育实施方案，确保停课不停教、不停学。2月9日前“锡慧在线”学习中心组织五十多所学校名师，开展了三至十二年级300多课时的寒假作业讲解与辅导。开播至今截至发稿日，“校视云”直播平台观看总数达143万人次，微信小程序登录观看人次累积达323万。

2月10日起到开学前，目前已计划在“锡慧在线”学习中心发布自小学一年级到高中三年级300多节新课，涵盖了音体美和文化类主要学科。期间，无锡教育电视台将全天候播出教育类节目，每天还有三节互动直播课，学生只要使用手机、平板电脑等智能终端，就能参与教学和名师互动。

附计划拍摄播出内容：

【小学组课程】

【中学组课程】

【高中组课程】

(责编：何淼、岳弘彬)