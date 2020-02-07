人民网>>教育>>滚动新闻

抗疫支教，锡慧在线在行动

2020年02月07日08:32  来源：中国网
 
原标题：抗疫支教，锡慧在线在行动

为阻断疫情向校园蔓延，确保师生生命安全和身体健康，教育部下发通知，要求2020年春季学期延期开学，学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。江苏省教育厅也要求加强“名师空中课堂”课程资源建设，进一步丰富教育教学资源，畅通答疑渠道。各地各校要加强推广，提升“名师空中课堂”使用效率。

云图片

疫情防控期间，为做好教育教学活动组织，由无锡市教育局组织，无锡市教育科学研究院精心安排挑选名师，无锡市教育信息化管理服务中心、无锡教育电视台负责课程拍摄录制以及播出;各地各校运用无锡教育电视台、有线电视、机顶盒、网络、微信群等多种渠道和形式，开展线上教育教学。

云图片

根据教育部最新要求，无锡市教育信息化管理服务中心制定了网络教育实施方案，确保停课不停教、不停学。2月9日前“锡慧在线”学习中心组织五十多所学校名师，开展了三至十二年级300多课时的寒假作业讲解与辅导。开播至今截至发稿日，“校视云”直播平台观看总数达143万人次，微信小程序登录观看人次累积达323万。

云图片

2月10日起到开学前，目前已计划在“锡慧在线”学习中心发布自小学一年级到高中三年级300多节新课，涵盖了音体美和文化类主要学科。期间，无锡教育电视台将全天候播出教育类节目，每天还有三节互动直播课，学生只要使用手机、平板电脑等智能终端，就能参与教学和名师互动。

附计划拍摄播出内容：

【小学组课程】

云图片

云图片

云图片

云图片

云图片

云图片

【中学组课程】

云图片

云图片

云图片

【高中组课程】

云图片

云图片

云图片

(责编：何淼、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved