战“疫”进行时，我是班主任！

我叫邢超，来自北京市史家小学，是首都北京万千教师中的普通一员。在面对疫情的日子里，我有一个特殊而神圣的名字——班主任。

我是班主任！我的职责不仅在学校，也在学生“停课不停学”中担当着更为重要的角色。防控的日子里，我和班里所有的孩子们，各自在自己的空间里，通过电脑和手机屏幕，彼此连心，互相鼓舞，相互支持，并肩作战，防控疫情，迎接胜利！

面对突如其来的疫情，我要把党和国家以及上级教育主管部门的亲切问候和明确指示第一时间传递给孩子们……这一条一条转发的信件、公告，是对孩子们由衷的关切、是殷切的嘱托。

有的孩子家长正是可亲可敬的医务工作者，所在医院也要参与北京的疫情防控工作。我第一时间和他们取得联系，表达最诚挚的关心和慰问，尽可能地帮助他们的孩子度过一个健康、快乐而有意义的寒假，特别关注孩子们的心理健康维护和学习指导，让孩子的医生父母能够安心的在一线保护更多的生命。

我是班主任！在这场全民参与的战“疫”中，手机成了我战斗的武器，微信群、班级群就是我的阵地和岗位。及时要求，反复提醒，不失时机地教育孩子们爱国爱家爱自己。孩子们每天自觉在班级群按时汇报自己的学习和动态情况，特别是健康状况，我和我的同事们将孩子的回复信息汇总，做到不漏一人，不缺一项，及时向学校和上级进行汇报，确保准确无误。

“今天你戴口罩了吗？这一定是短暂的外出之前，同学们一定要和家人反复确认的问题。如何正确认识和使用口罩？一起科普一下！”根据孩子们的特点，自己的微信公众号和抖音号成为我和孩子们交流的渠道，我发布《如何正确认识和使用口罩》和《面对疫情不恐慌》的文章和短视频，用通俗易懂和寓教于乐的方式向孩子们进行知识科普，强调正确戴好口罩的重要性，给孩子们普及相关健康知识，消除恐惧心理。

我是班主任，我还是一名数学教师。面对“停课不停教、不停学”的要求，我在史家小学开通的“和谐学堂”中进行“每日一课”，让这个特殊时期的家校之间的沟通更加高效和顺畅，帮助每一个孩子稳定心态，调整学习状态，做好假期与开学课堂的衔接。

同时，我利用假期进行自我充电，自我提高，通过阅读书籍，终身学习，摄取更加丰富多彩的知识。有针对性的制定教学计划，撰写教案，为新学期做好备课，着手准备录制微课，在“开学”后，“面对面”为孩子们线上课程遇到的问题进一步讲授和答疑解惑。我的职责不会随着客观情况变化而松懈，一定要保证孩子们的学习不受影响，一定要把精心准备的最好的课程献给可爱的孩子们！

我是班主任！我期待疫情早日被战胜，早日回到学校，我还要为孩子们上好“特殊”一课。让他们懂得疫情不仅关系到每个人的健康，而且牵挂着每一个中国人的心。班中有一个孩子叫小琪，前几天，她拿出自己所有的压岁钱，和家长一起购买了口罩等医疗物资，捐献给武汉疫区，奉献自己的一份爱心和力量。孩子们还拍抖音、发语音、写书信、绘制宣传画，为武汉加油，为中国加油，向英勇奋战在第一线的医务人员表达自己的敬意。一张张稚嫩的笑脸，一句句真诚的问候，非常时期，孩子们用自己的行动和祖国人民在一起！人生的价值在成长和奉献中闪光。

我是班主任！在疫情防控的日子里，我们和祖国心连心，网络连着你我他，也连接着每一个孩子的未来，我将把牵挂和深切的关怀、必胜的信念传递给每一个孩子，每一个家庭！心心相连，丝丝相扣，织就一张紧密结实的大网。我们坚信，全国人民万众一心、众志成城、团结奋战，一定能打赢这场疫情防控阻击战，终将让肆虐的病毒远离美好的生命！

(责编：白宇、岳弘彬)