疫情当前有负面情绪难纾解？广东10所高校向全社会提供心理健康咨询

原标题：疫情当前有负面情绪难纾解？

羊城晚报讯 记者陈亮报道：疫情发生以来，不少市民经历了焦虑、恐慌等情绪状态。近日，记者从广东省教育厅了解到，全省139所高校心理健康团队均向校内师生提供心理健康咨询服务；同时，省教育厅筛选了10所高校向全社会提供心理健康咨询。

据悉，中山大学、华南理工大学、华南农业大学、广州中医药大学、华南师范大学、广东工业大学、广东医科大学、韩山师范学院、广东石油化工学院、广州医科大学10所高校通过热线电话、微信（群）、QQ、邮件等多种方式提供心理服务，帮助学生、市民了解自身情绪，掌握应对疫情自我调整纾解情绪的办法。

其中，华南师范大学心理学院联合学校心理咨询研究中心、广东省心理学会心理咨询与治疗专业委员会组织心理学专家组成200多人团队，从1月29日开始面向社会提供“心晴热线”电话咨询及网络心理辅导服务。自开通以来，受到3万余人次关注，累计1022名求助者通过电话或微信端求助，累计3526名求助者接受在线心理健康症状评估，其中41例有迫切需求的求助者接受了一对一电话心理咨询，350例进行了微信端一对一心理辅导。

中山大学心理健康教育咨询中心除了开通面向全社会的24小时心理咨询热线外，还与中山大学附属第一医院联合成立“心理春曦工作组”，开展驰援医护工作者的心理援助。

(责编：冯粒、曹昆)