坚决打赢教育系统疫情防控阻击战

本报讯（记者 赵秀红）2月4日，教育部党组书记、部长陈宝生主持召开党组会，传达学习习近平总书记在2月3日中共中央政治局常务委员会会议上的重要讲话精神，对教育系统疫情防控工作再研究再部署。会议强调，疫情防控工作是当前最重要的任务，要深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把守护师生身体健康和生命安全放在第一位，坚决打赢疫情防控阻击战。

会议指出，疫情发生以来，教育部党组认真贯彻习近平总书记关于坚决打赢疫情防控阻击战的系列重要指示批示精神，深入落实中央应对疫情工作领导小组决策部署，快速研究、迅速行动，开展了大量工作，取得了积极成效。全教育战线付出了极大努力，形成了合作抗击疫情、全力保障人民生命安全的良好局面。

会议强调，当前，疫情防控正处在关键阶段，学生返校、考试、就业等问题将给教育系统疫情防控工作带来严峻挑战。下一步，要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求，继续保持良好的精神状态，把疫情防控落实工作抓实抓细。一是明确工作目标。要结合教育战线实际，严防扩散、严防暴发。依靠科学防控和严格管理，紧盯输入和输出两方面，防止疫情在学校暴发蔓延，确保一方净土、确保生命安全。二是设立基本防线。要针对疫情暴发地区、疫情多发地区、外地返校人员及校园里的校门、楼门等设立防线，落实内防扩散、外防输入要求。三是打好总体战。每个地方是一个战区，每所高校是一个战场，每个单位是一个阵地。教育系统领导干部、学校书记和校长，必须坚守岗位、靠前指挥，真正把责任担起来，把战斗组织好。要转变方式、选好打法，充分依靠和发挥广大师生力量打赢这场阻击战。四是统筹各项工作。要按照今年教育工作会议部署安排，在做好疫情防控的同时统筹抓好教育改革发展稳定各项工作，按计划推进教育脱贫攻坚等重点任务，做到两手抓、两手硬。五是加强宣传引导。要充分报道教育战线落实中央部署要求的措施成效、大力宣传涌现出的感人事迹，全面展现广大师生干部团结一心、奋力战“疫”的精神风貌。六是锻炼考察干部。要把此次抗击疫情作为考验、锻炼、培养干部和检验基层支部党建成果的重要契机，切实加强直属机关思想政治工作。七是巩固“反四风”成果。要进一步改进工作作风，防止形式主义、官僚主义回潮，不断增强疫情防控工作的针对性、实效性、操作性。八是做好应急预案。要做好应对更加困难局面和突发状况的准备，制定应急预案，确保各项工作万无一失。

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