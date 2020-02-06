发挥智力优势 投身防疫一线

防“疫”动态

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，浙江高校统一战线广大成员积极发挥人才荟萃、智力密集的优势，创造性开展工作，以多种方式投身抗击疫情阻击战，与疫区守望相助，共克时艰。

出征他乡挑重担

1月25日，民进会员、浙江大学医学院附属第一医院感染科主任医师喻成波成为浙江省第一批奔赴武汉抗击疫情紧急医疗队成员。“我报名时没和妻子说，等确定了，晚上回家和她坦白，她还是比较理解的。”喻成波的妻子也是医护人员，这个春节，全家都在单位加班。

2月1日，受国家卫健委指派，浙江大学医学院附属第一医院组建由国家卫健委高级别专家组成员、传染病诊治国家重点实验室主任李兰娟院士领衔的“抗击新冠肺炎紧急医疗队”驰援武汉。民进会员、副院长陈作兵，民革会员、感染病科副主任医师章益民是本次紧急医疗队6名成员之一。同时，浙江大学统一战线1000余名医卫工作者放弃春节休假，日夜坚守在疫情防控的第一线。

浙江中医药大学统一战线广大成员主动投入到抗击疫情一线，不论是第一批驰援武汉，还是制作发放中药汤剂；不论是开展线上医疗咨询，还是提供心理健康援助，都在为坚决打赢这场疫情防控阻击战，努力贡献自己的智慧和力量。

九三学社省委委员、省中医院精神科主任高静芳通过网络平台为武汉地区新型冠状病毒肺炎病人、疑似病例、医学观察者和市民提供紧急心理援助。九三学社社员丁学军积极请愿参加武汉医疗援助，于正月初二赴武汉投入抗击疫情工作。

建言献策，不做旁观者

面对突如其来的疫情，浙江高校统一战线成员纷纷利用自身专业特长和党派特色，全力参与到此项防控疫情战斗中。

浙江省知联会副会长、浙江工业大学教授马凤森经过数日调研，形成一份关于防控的总报告，根据省政协秘书长金长征和副主席郑继伟的要求，以分提案的形式提交了4个提案，供省政府参考。民盟盟员吴群参与《你，逆行的背影》MV录制，1月28日公共新闻频道《新闻大直播》播出。该MV先后在学习强国、新华社、浙江新闻频道、杭州发布、凤凰新闻等媒体播放，在学习强国上获得较高点击量。

浙江大学统一战线广大成员积极建言献策，共向各民主党派中央、省委会等渠道报送提交疫情防控相关建议10余条，涵盖教育管理、武汉籍相关人员安置、口罩回收利用等内容。相关重点建议包括《重视原籍为武汉及周边地区的中小学生的新型肺炎防控工作的建议》《参照杭州模式妥善安置在外地湖北公民住宿的建议》等。

1月26日，省政协委员、民盟省委委员、民盟杭州电子科大委员会主委潘亚岚主笔的《关于在疫情防控期间对口罩实施临时供销管制的建议》，以民盟界别名义紧急报送有关部门，民盟省委会当日通过微信途径直报民盟中央；另一份《精准施策帮扶企业共度疫情难关的财税政策建议》，1月31日通过民盟省委会提交民盟中央和省政协。

力保“停课不停学”

1月27日中午，一封来自湖北武汉的特殊求助信发到了浙江省第六届师德标兵——中国计量大学致公党党员卢飒的邮箱。武汉工商学院信息工程学院微电子系主任曾鹤琼在信中说，由于受疫情影响，学校将推迟开学，部分课程将采取网上授课。她通过网上收集，发现卢老师的国家精品在线课程“电路分析基础”与他们所开设课程内容十分贴切，希望应用于学校的教学工作。得知这一情况后，卢飒立刻把曾鹤琼加入“电路分析基础”线上课程团队，把所有课程资源毫无保留全部复制到曾鹤琼账号，无偿供武汉工商学院师生使用。卢飒又连夜为曾鹤琼和学生分别制作线上课程使用指南，并承诺本学期提供全程服务。据悉，“电路分析基础”为国家首批精品在线开放课程，课程资源充足，可以最大程度满足学生个性化学习需求。

浙江省知联会第三届理事会理事、浙江广播电视大学知联会副会长、省高校在线开放课程共享联盟秘书长张建飞共同策划并参与落实，利用浙江学习网和“在浙学”APP，为已入驻平台的省内外408所高校提供在线支持服务，现已开出2020年共享课程307门，选课学生3.8万人。浙江省知联会第三届理事会常务理事、浙江广播电视大学知联会会长齐幼菊发动教学中心广大教师，利用浙江学习网开放学习资源，实现开放教育、成人教育学生“停课不停学”，满足社会大众养生保健、休闲生活、居家防护等多样化学习需求。

浙江工业大学许多统一战线成员加入到远程辅导学生序列中，分别参加全国高校“黄大年式教师团队”工作室“良师有约”、“答疑室”等线上咨询活动，面向全院师生，解答专业知识困惑，普及疫情防护举措知识，辅导学习、提供考研等辅导。（焦桐）

(责编：何淼、岳弘彬)