纪检监察怎样助力高校立德树人

纪检监察作为高校工作的重要组成部分，在高校贯彻落实立德树人根本任务过程中具有不可或缺的地位。在新形势下，高校纪检监察应围绕立德树人根本任务，以政治纪律和政治规矩监督为引领，深化运用“四种形态”，做实做细监督职责，健全巡察机制全面查找问题，抓好廉政教育，培育师生廉政文化，有效助力“三全育人”（全员、全过程、全方位育人）综合改革，为高校培养社会主义建设者和接班人保驾护航。

高校纪检监察在“三全育人”综合改革中的地位和作用

纪检监察有效参与，是“三全育人”的题中应有之义和必然要求。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出，要坚持把立德树人作为中心环节，把思想政治工作贯穿教育教学全过程，实现全程育人、全方位育人，努力开创我国高等教育事业发展新局面。围绕习近平总书记关于教育的重要论述，聚焦实现全员、全过程、全方位育人，教育部办公厅出台了“三全育人”综合改革试点建设要求和管理办法，启动改革试点，将“三全育人”细化为十大育人体系，并要求高校充分挖掘每一个岗位的育人元素。高校纪检监察机构是学校重要的党政机关之一，肩负着监督执纪问责、廉政教育等重要职责，也当然是育人体系的组成部分，理应围绕立德树人这一根本任务，充分挖掘育人元素，有效发挥管理育人、服务育人、文化育人等育人功能。

纪检监察有效参与，是“三全育人”综合改革的重要保障。科学高效的纪检监察工作，能够保障学校保持良好的育人环境，为“十大育人”体系有效运转保驾护航。

高校纪检监察有效助力“三全育人”的现实性和紧迫性

目前高校贯彻立德树人这一根本任务时，还需要克服一些困难，重要原因就是党的纪律还存在未得到严格遵守的情况。

高校是意识形态的前沿阵地，个别教师和党组织党员干部对意识形态不重视，个别党员教师、党员干部忽视理论学习，在坚守意识形态阵地方面缺少理论功底和责任意识，导致目前高校在引领大学生思想成长方面，存在一些较为明显的问题。

高校育人的政治生态环境还需要进一步改进，高校育人的廉洁环境还需要进一步完善。

师德师风及工作作风与“三全育人”的要求在一些方面还存在差距。这些现象，与全员、全过程、全方位育人的要求格格不入，如不能及时得以改观，势必影响“三全育人”改革进展和改革效果。

纪检监察工作有效助力“三全育人”的实现路径

纪检监察工作要以党的政治建设为统领，强化政治纪律执纪监督，夯实高校“三全育人”的政治基础。

政治生态良好，党内风气就正、人心就齐、干劲就足，高校人才培养和“双一流”建设等各项事业就能蓬勃发展。高校纪检监察要督促各级党组织和广大教师干部把“两个维护”落实到实际行动上、课堂上、业务工作中，把习近平总书记关于教育的重要论述和中央对高等教育的要求变为现实，确保立德树人根本任务的正确政治方向。

监督执纪问责是纪检监察机关的基本职责。党的十九大修改的《中国共产党章程》增加了监督执纪“四种形态”的表述，赋予了“四种形态”新的时代内涵和工作要求。高校纪检监察必须按照新时代全面从严治党和党的建设总要求，以保障立德树人根本任务为己任，忠诚履职、稳中求进，在运用“四种形态”上深化拓展、探索创新，切实形成监督与接受监督的浓厚氛围和良好习惯，更好地为“三全育人”综合改革保驾护航，为立德树人根本任务提供良好的政治保障。

要健全校内巡察制度，主动发现并坚决整改与立德树人根本任务相背离的问题。突出政治纪律巡察，突出育人导向，着眼防范重点领域、重要岗位和关键环节廉政风险，解决问题，用好成果，举一反三。

合力抓好廉政教育，培育师生廉政文化。廉政文化具有价值引领作用，是社会主义核心价值观的一部分，是抵制腐败文化的有效武器。廉政教育和廉政文化的推进是一项系统化工程，是全面从严治党的有机组成部分，不能仅仅局限于警示教育。一是要把理想信念教育放在首位，理想信念是精神之钙，理想信念不坚定，精神上就会得“软骨病”，就会在风雨面前东摇西摆。二是采用多种形式进行宣传学习，廉政文化建设要针对不同的对象分别进行，将廉政文化教育融入课堂教学、师生组织生活、学生校园文化建设，逐步扩大廉政文化阵地，压缩腐败文化土壤。三是要对中国共产党廉政文化进行研究诠释，丰富廉政文化理论，在师生中加强并巩固廉政文化形象。

总之，高校纪检监察工作应围绕立德树人根本任务，从监督执纪问责以及廉政文化培育等方面助力高校“三全育人”综合改革的开展。

（作者系中南财经政法大学监察工作部副部长，本文系中央高校基本科研业务费“三全育人”项目：高校纪检监察“三全育人”功能发挥研究[2722020SQY02]成果）

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