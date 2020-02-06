助力京城战“疫”，首都高校学子交出特殊寒假作业

居家静待的寒假变得格外长，可也有很多首都高校的学子用志愿服务填满了时间。

最近几天，如果外籍人士拨打北京的市民服务热线12345或者120时，都会发现这些公共服务热线能提供英、法、德、俄、西、日、韩以及阿拉伯语的服务。这背后是北京外国语大学为北京多语言服务中心提供的志愿服务，有160余名志愿者通过远程接听支撑起了市民热线8个语种的响应工作。

像北京外国语大学志愿者这样利用专业技能提供的志愿服务，只是首都高校学子参与战疫的一个缩影，他们在一些看得见或看不见的岗位，交出一份特殊的寒假青春作业。

1月31日，北京市外办发布了《致在京外籍人士的公开信》，公布了市民服务热线等提供多语服务的信息。从那以后，8个语种的志愿者们就按时到岗，接听好每一个电话里的诉求，还进一步完善翻译服务，形成小语种服务的工作预案。在接听热线的间隙，志愿者们还不断更新自己关于疫情知识的储备，做到热线的对接顺畅。

认真按时上岗值班，详细做好接听记录；完善翻译服务特别是小语种服务的协调工作机制，形成工作预案；组织志愿者收集、学习疫情相关素材，做好业务培训；建立与北京市外办、12345服务热线专责联系人制度，为有效防控疫情作出北外学子的贡献。

北京卫生职业学院的团员青年虽然还不能站到抗疫的第一线，但这些未来的白衣天使还是用自己的专长与所学助力社区的网格化阻击战。护理专业的高玉萍参加了所在村的疫情防控工作，帮助村民做好消毒，发放宣传告知书。同样是护理专业的曹跃欣参加自己所在村的疫情防控，为进出村民做好体温测量并做好记录，为家乡守好第一道防线。

寒假里，北京舞蹈学院的同学们要“提交”一份特殊的寒假作业。疫情来袭后，校团委开设温暖“防疫”站专栏，启动“第二课堂成绩单”制度，北舞青年们通过“秀”出新技能、“鼠”我有收获等线上交流分享活动，用自己的方式为武汉加油。与此同时，北京舞蹈学院的各个社团还发挥各自特长，创作的主题文艺作品在各平台传播，丰富大家疫情防控期间的生活。

刘柳是北京物资学院的学生，这个假期她被“困”在了家乡武汉。一开始，她也觉得彷徨无助，后来在老师和同学们的远程鼓励下，她每天写一则守城故事，让同学们了解武汉情况，唤起全体青年“众志成城、抗击疫情”的感情共鸣，做起了一名义务宣传员。

北京市物资学院团委也号召团员青年做好战“疫”的宣传员，有的学院根据青年需要一直在家隔离防疫的实际情况，在网上开启了学院特色的“21天计划”，号召学生参与“运动”“学习”“影视”等打卡活动，让在家隔离变得不无聊。

还有一些高校学子则发挥制作新媒体产品的所长，制作了正能量的产品，在同学间打气鼓舞，他们称之为“花式”助力战“疫”。

中央财经大学校团委利用社团公众号“神马中财”，发布学生自编自导的《武汉加油》系列音频、视频及歌曲，坚定共克时艰的决心。该校校广播台学生自制的宣传音频《我声向“汉”，我心盼阳》被录入中国大学生在线联合喜马拉雅团委推出的抗疫专辑。同时，中财学子还自发组建“财济荆楚”“湖北不止一个武汉”等爱心公益小组，为抗击疫情贡献青春力量。

记者 刘世昕

(责编：何淼、岳弘彬)