教育部：疫情期间高校教师线上教学计入工作量

本报北京2月5日电（记者 叶雨婷）记者今天从教育部获悉，教育部印发《关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作的指导意见》（以下简称《指导意见》），要求保障高校在疫情防控期间的在线教学，实现“停课不停教、停课不停学”，高校要将慕课教师以及承担教学任务的所有任课教师线上教学计入教学工作量。

《指导意见》要求，高校应引导学生在疫情防控期间积极选修线上优质课程，增加学生自主学习时间，强化在线学习过程和多元考核评价的质量要求。制定在线课程学习学分互认与转化政策，保障学生学业不受疫情影响。

《指导意见》指出，各高校应充分利用上线的慕课和省、校两级优质在线课程教学资源，依托各级各类在线课程平台、校内网络学习空间等，积极开展在线教学活动，保证疫情防控期间教学进度和教学质量。

《指导意见》强调，要面向全国高校免费开放全部优质在线课程和虚拟仿真实验教学资源。截至2月2日，教育部组织22个在线课程平台免费开放在线课程2.4万余门，覆盖了本科12个学科门类、专科高职18个专业大类。

此外，《指导意见》明确，高校要合理调整、统筹安排春季学期与秋季学期课程教学计划，保证在线学习与线下课堂教学质量实质等效。当前暂停所有寒假社会实践。

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