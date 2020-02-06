90后选调生马竞爽：留守武汉

从腊月二十九至今，马竞爽已在防疫一线“连轴转”了10多天。

这个26岁的新进选调生不顾家人劝阻，退掉回十堰的车票，决定留守武汉，并主动请缨到街道。

公共交通停运，如何去报到成了难事。没有向单位求助，马竞爽默默收拾好行李，步行了7公里赶到街道办事处，负责沟通协调转运病人以及发热病人排查汇总工作。

转运工作千头万绪，一边是焦灼等待的发热病人，一边是车辆、人力、医院床位的紧缺，沟通协调难度难以想象。走出校门才半年的马竞爽常常到凌晨两三点仍在为发热病人联系车辆和医院。

一天夜里23点多，马竞爽接到电话：一位80多岁的发热老人急需送医。得知老人子女不在身边，他马上联系值班司机，第一时间赶到老人住处，看着老人被开往医院的车辆接走，才松了一口气。

回想起来，他有些后怕——连防护服都没有就冲上去了，不过“当时事情紧急，也来不及想太多”。

一个名为“武汉加油”的微信群消息不断。为方便及时报送发热病人情况并及时联络、转运病人，社区负责人、街道防控指挥部组成专项工作群，马竞爽时时刻刻都紧盯消息，第一时间安排协调。

1月27日9：33，有人在群里发布运送病人到医院打针的求助信息，马竞爽瞬间回复“打我电话”；28日凌晨3：42，有人反映入院的社区居民病情严重，请求安排车辆送家属到医院，4：00，看到消息的马竞爽将对接联系人的电话发到群中；29日23：32，马竞爽将一组医疗车接收病人的照片发到联络群，告知病人已送至医院……

协调运转工作的空隙，马竞爽还要整理发热病人信息，每次上报前，他都会向卫生院打电话核实，确保数字准确无误。

“勇敢和细心”是江汉区民族街办事处团工委副书记汪卢珊对马竞爽的评价。“现在的年轻人，可以担当大任了。”

刘振兴 记者 雷宇

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