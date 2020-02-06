荆州：95后医生返一线 骑车70公里

历经8个小时，骑行70公里，24岁的吕晓龙从老家湖北松滋南海镇返回到荆州市第一人民医院抗击疫情一线。

去年6月，毕业于河北北方学院临床医学专业的吕晓龙成为该院的一名儿科住院医师规范化培训医生。大年三十，他回到了老家。

荆州市第一人民医院作出一级响应后，正式职工都取消年假。吕晓龙说，虽然自己还没有成为正式医生，按规定可以至少休息三天，但也想立即回到医院，“同事们都坚守在一线，我应该和大家在一起。多一个人就多一份力量。”

疫情期间，公共交通停运。家里没有车，吕晓龙决定骑自行车回医院。他平时经常锻炼，身体素质较好，觉得能骑下来。

大年初二一早，父亲带着吕晓龙绕了一圈，为他找到一条好走一点的路，沿着父亲指的路，他出发了。

一路上，道路大多封锁，遇到土堆或者路障，他就推着自行车走过去。途中，也有一些私家车，考虑到自己医生的身份，担心车主怕传染，他没有开口。

“中途不是没想过放弃，但回家是一半，去医院也是一半，不如骑下去。”走到弥市，吕晓龙实在骑不动了。看到有摩的还在运营，考虑到自己没有接触过新冠肺炎病人，身体状况没有异常，也戴了口罩，做了防护措施，便搭乘摩的走了十二三公里。

路上除了喝水、吃两块饼干外，吕晓龙基本没有停歇，只顾飞快地踩踏板。当天16时，他终于回到了基地。得益于平日的锻炼，休息了一晚，29日便开始上班。

吕晓龙目前负责的是儿科普通病房。“无论在什么岗位，我都会尽力把分给我的任务做好。”

侯欢欢 记者 雷宇

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