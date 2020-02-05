名师“上门”教学 全国中小学生可免费“在家上学”

人民网北京2月5日电 受疫情影响，教育部日前发布通知，决定2020年春季学期延期开学。开学时间推迟后，如何因地制宜保障学生“停课不停学”？近日，“学习强国”平台联合好未来“学而思网校”为全国中小学生推出“在家上学（中小学课堂）”专题，为防控疫情期间在家的中小学生们讲课。2月1日每天8:00起至疫情结束前，学生可在“学习强国”APP首页免费收看直播。

据悉，该课程由多位全国特级教师、毕业于世界一流大学的教学名师，以及家庭教育专家、心理学专家等共同推出。课程覆盖从小学一年级到高中三年级的全部学科，每个年级10—12堂课，白天课程与在校期间全学科、全学段课程同步，难度与学校保持一致；晚上教授内容为素养养成类、学习指导类、家长指导类课程。

对于课程教材的版本，有关负责人介绍，小学课程主要包括小学数学（人教版）、小学语文（部编版）、小学英语（外研版）；初中课程主要包括理科（人教版）、语文（部编版）、英语（全国版）；高一、高二年级课程均为人教版，高三年级课程为全国一卷内容。

日前，教育部发文提醒，各地原计划正式开学前不要提前开始新学期课程网上教学。相关负责人表示，在学校正式开学前，学科课程为学生所在年级上学期课程的复习课，难度与学校保持一致，不会提前开始新学期课程网上教学。此外，素养类、学习指导类、家长类为辅助类课程，以寓教于乐、拓宽视野为主。

据介绍，除了手机观看课程的方式，“学习强国”平台还开放了投屏功能，相关课程可投屏到智能电视上同步观看。

部分课程安排截图（来源：“学习强国”APP）

(责编：郝孟佳、熊旭)