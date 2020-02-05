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中国农业大学老师深夜来信：阴霾终散去，花开待君归

2020年02月05日10:46  来源：人民网-教育频道
 

亲爱的同学们，你们好！

当前“新型冠状病毒肺炎”肆虐，我们紧揪着的心时刻随着疫情与舆情的发展而跌宕。此次“新型冠状病毒肺炎”传播非常迅速，好在有党中央的坚强领导，各部门、各单位全力应对，广大民众积极响应，我们一定能够全面战胜疫情。

疫情当前，如下几个问题我要提醒同学们：

第一，同学们切记，现在恰是大小论文攻坚之时，我们的研究成果暂时可能无法直接应用和服务于此次战“疫”，但可能会对疫后农业农村经济社会全面恢复发展有所裨益。同学们要充分利用网络资源，丰富数据资料，弥补实地调研之不足。毕业答辩的形式可能调整，但每年时间基本固定，大家应按计划撰写好论文，千万勿误毕业答辩的“农时”。

第二，此次战疫，“逆行”是一个份量十足的褒义词，意味着责任与担当、牺牲与力量。84岁的钟南山院士、奔跑捐助的韩红女士、坚守疫区一线的医生护士、倒下去的武警战士、加班加点往疫区抢运物资的平凡人士、雷神山与火神山的建筑工人、社区防控人员……让我们打心底里向“逆行”的英雄们致敬。我们可能缺乏“逆行”必要的专业知识与相关技能，但我们坚决响应国家和学校号召不做“逃兵”，不为社会添负担就是贡献。

第三，每逢疫情肆虐，往往伴随着谣言四起。我们要关注主流媒体权威报道，不信谣不传谣，保持独立清醒头脑，坚持慎重辩证思考，识大体、顾大局，做有道德有操守的新时代农大学人。

第四，此时，同学们要杜绝不必要走访，在家可以查数据做研究，也趁机好好陪陪家人。同学们要主动分担部分家务，这是爱父母、爱长辈的表现，也能增强家庭责任感。展现和锻炼独立生活的能力，能使家人感受到你的全面成长。此外，同学们还应该注意保持正常的作息时间和生活规律，适当的锻炼同样极为重要。

同学们，老师和学校永远与你们同在！面对疫情，让我们心清气定，众志成城！抗击疫情，让我们群策群力，携手并行！消灭疫情，让我们守住阵地，早日在美丽校园重逢！

20200202之夜

（作者王玉斌 系中国农业大学经济管理学院博士生导师

 

(责编：郝孟佳、熊旭)
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