海归租房：安身与立业

毛毛在上海租住的阁楼房间。

对于从海外回国就业创业的年轻人来说，选择离开家乡去外地就业，在陌生环境寻一隅落脚地，这是立业的基础，也是一个有喜有忧、苦乐参半的永恒话题。因为，居所是他们拼搏与成长的见证，也是他们事业开始的起点。

相比可以在校内边求职边完成学业的国内毕业生，不少海归很难做到这样“无缝衔接”。面临就职过渡期的各种不确定因素，他们通常需要寻找租期为两三个月的短租类住房，待工作敲定后，再从长计议。

毕业于英国谢菲尔德大学应用语言学TESOL（对外英语教学）专业的阿梅（化名），起初试图在租房平台上找人合租。当得知她的一个同学也要来北京求职后，她便与之商量着合租一个两居室或三居室。“其实，那时找工作并不容易，我只找到一份为期3个月的实习，所以不打算长租。而租房平台上多为长租公寓，我们就被迫放弃了。”阿梅说。

毕业回国、与同学朋友合租短期公寓——这样的模式成为一批海归在安身方面的普遍选择，因为这样既灵活方便，又经济划算。毛毛（化名）在英国杜伦大学获得会计学硕士学位后回国，去年9月与同学来到上海求职，两人一起合租了一套位于居民楼顶层的阁楼间，租期为两个月。租房时，毛毛和室友经历约半个月的对比、权衡，最终通过一个不收取押金的短租平台租定。“地段好，紧邻虹桥火车站，交通也方便，坐地铁去市中心只需半小时。房租中包含水电费，价格在同地段房源中比较优惠。我们还养了只猫，求职和工作中的压力有时看到它也会得到缓解。”毛毛说。

“租金是每月人均1900元，房间大概20平方米，除了床和书桌，还有独立的卫生间，能拥有自己的私人空间。”毛毛对这间阁楼房总体满意，虽然“伸手就可以够到两边倾斜的天花板”，但考虑到房东对她们照顾有加，她正在考虑续租。

并不是所有海归都能像毛毛一样，一回国就顺利租到合心意的房子。阿梅说，自己的租房过程就“比较坎坷”。在放弃长租平台之后，她又经人介绍入住了某公司开发的单身公寓，但由于本要合租的同学因故推迟来京，她现在一个月需要负担5000多元的房租。

“房租已经是折后价，还不包括水电费。屋里只有一个洗手间，连厨房也没有。”若10分为满分，阿梅只给这栋公寓打4分。“租金挺高，都赶上英国一些小城镇的房价了。可虽说它价格‘跟国际接轨’，但硬件水平和服务质量却没跟上。我在英国的学生公寓住了1年半，相比之下，感觉在英国，类似这样的公寓在管理方面更成熟。” 她已决定不再续租了，要与朋友一起换个环境更好的小区。

索菲娅（化名）于2017年10月从英国剑桥大学毕业回国，关于国内外租房的不同之处，她很有发言权。“留学时，我和室友借助剑桥华人圈的帮助租到了房子。我们住在房东后院小一点的房子里，彼此见到经常打招呼。就我个人而言，在国内租房有时感觉房东和房客之间是单纯的买卖关系，而在英国那段租房的日子，我体会到了更多人情味。比如，若是有我们的快递寄到房东那边，他们会非常客气地主动送过来。”

对不少海归来说，回国第一站所租住的房子不仅是一个栖息之所，也是他们回国后最开始了解一座城市的窗口、是他们情感的依托。

“在国外读完书回来后，除了我的家乡，对我来说，其实国内其他地方都没有特殊意义，哪里都是新的，我也没有现成的实习经历帮助我判断该到哪里去。既然想离开家乡去外面闯荡，天地广阔，好像哪里都可以。”话虽如此，但因为本科就读于南京大学，索菲亚对“长三角”更熟悉、也更有感情，这也成为她来到上海就业的主要原因。

以租房作为起点，她也在慢慢适应上海的生活节奏，希望能与房东重建与英国房东那样的亲切关系。于她而言，虽然仅是在这一方天地里暂住的人，但这间屋子一天天陪伴着她在这座城市里拼搏，她用心地把房子装扮得很漂亮，富有格调。对于今后是否会买房还没拿定主意的索菲亚来说，此刻的她，觉得租房的生活也很快乐。

同样留在上海的毛毛对此却有不同看法，她更希望能在这座城市拥有一个自己专属的、小而温暖的空间。“我会考虑在未来5年内买一间自己住的小房子。”她说。“要离公司比较近，交通方便；一居室就够了，布置温馨，我会继续养只可爱的宠物……”

(责编：郝孟佳、熊旭)