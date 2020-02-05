人民网>>教育>>滚动新闻

疫情肆虐  海归情深（海归微观）

孙亚慧

2020年02月05日08:32  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　这个春节，注定会在不少中国人脑海中留下深刻的烙印。人影稀疏的大街、戴紧口罩步履匆匆的行人，以往热闹的拜年信息中多了不少叮嘱安全、注意防护的内容。

　　这个春节，不少海归没来得及跟家人好好吃顿团圆饭。他们中间，有的是“最美逆行者”、毫不犹豫开赴抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情一线；有的公司业务与疫情防控相关，便开了一个又一个远程视频会议，发挥自身领域专长，尽力支援；而大多数海归，面对武汉以及其它地区发出的急需大量防护物资的紧急求援，充分利用自己的国内外资源，竭尽全力地联系并募集物资、善款，第一时间送往防疫一线。

　　一位留德海归告诉笔者，大年三十晚上，他与妻子忙着分头打电话，都是为了采购、筹集医疗防护物资。俩人一晚上也没说上几句话，直到春节联欢晚会0点报时的时候，才意识到新年已到，连口热乎乎的饺子还没来得及吃。

　　在这个本该千家万户共话团圆的日子，虽然少了面对面的祝福“过年好”，但亲情、友情、对同胞的关爱之情仍是实实在在地留在了大家心里。

　　面对肆虐的疫情，欧美同学会（中国留学人员联谊会）向海内外广大留学人员及留学人员工作者发出倡议，号召广大会员迅速行动起来，第一时间投身、支援疫情防控工作，以形成抗击疫情的合力。上海、浙江、福建、江苏、山东、安徽……各省分会也在积极作为，发动留学人员捐款捐物、为寻找急需的防护物资牵线搭桥。

　　一组组捐赠数字背后，是一颗颗火热的心。

　　“越是在国外待得久，就越发热爱生于斯长于斯的祖国。现在我已回来，当祖国需要我的时候，我的力量虽微薄，但独有一份温热。”这是一位年逾70的“老海归”给笔者的微信留言。得知他在疫情发生的第一时间就以个人名义向武汉捐赠钱款时，我曾想采访他，但先生婉拒，只给我发来了上面的微信留言。

　　在这场对抗疫情的战争里，这段动情的独白，是他，也是许许多多海归心中的话，令人肃然起敬。

(责编：郝孟佳、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved