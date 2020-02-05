“宅”生活的文化味道（新语）

开放、丰富、高效的文化服务温暖和照耀着人们的心灵，让“宅”时光更加有滋有味，也让精神世界更加充盈

减少外出、“宅”在家中，是防控疫情的需要。脚步虽然暂停，但充实丰富的精神文化供给却并没有缺位，“宅”生活一样精彩：鼠标轻点，在网上展厅领略全国各地博物馆的精美展品；拿出手机，远程使用图书馆的线上资源；坐在电脑前，看一场歌剧的高清实况录像；打开电视，点播一部经典曲艺节目……防控疫情期间，许多图书馆、美术馆、剧场、公园等文化场馆暂时关闭，但各类丰富多样的线上文化活动依然为人们的居家生活带来了多种打开方式。纵然足不出户，精神文化需求仍能得到充分满足。

直播、VR、短视频、虚拟触摸……各类文化资源的在线开放，离不开新技术的加持与应用。2019年全国美术馆馆藏精品展出季网上展示平台设立VR展厅，运用视频、声音、动画等还原美术馆的布局和展品；沈阳故宫博物院运用360度景区虚拟导览系统，通过多媒体手段展示沈阳故宫的建筑布局和部分文物；天津名流茶馆利用新媒体，发布津味相声短视频，并开启直播把茶馆搬到网上……搭载着“互联网+”的平台，多种多样的新形式、新技术打破了文化的传统呈现方式，不断丰富着网络文化的资源，也不断更新着人们参与文化生活的体验，即便无法亲赴现场，也有如身临其境。

在这段特殊的假期里，便捷、多样的文化享受也展现着文化服务举措的暖心与温度。国家图书馆开放中文、外文资源库以及馆藏特色资源库服务，并可在线观看国图公开课；视频网站、音乐APP开通影视作品免费看和歌曲畅听服务；上线与防控疫情相关的数字读物、适合亲子阅读的有声书、覆盖不同年龄段的免费线上课程……场馆闭门期，服务“不掉线”。不打烊的文化服务以其精准细分的设定、优质丰富的内容和多元便利的选择，为人们的“宅”生活提供着源源不断的精神养料，滋润着看似单调和一成不变的每一天。

充电学习、休闲放松，开放、丰富、高效的文化服务温暖和照耀着人们的心灵，让“宅”时光更加有滋有味，也让精神的世界更加充盈。

《 人民日报 》（ 2020年02月05日 12 版）

(责编：曹昆、熊旭)