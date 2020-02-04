青年学子创作战“疫”海报 为社会提振信心

人民网北京2月1日电（孙竞 徐增鎏）日前，一组由青年学子创作的战“疫”海报在网络上广泛传播。作品中既有面向社会提振信心、传播正能量的，也有防控宣传、科普医学知识的。面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，中国美术学院师生自发建立了“设计战疫”的海报创作微信群，在不到两天的时间里，创作了数十张主题海报作品。

“设计战疫”微信群主，中国美术学院设计艺术学院院长毕学峰教授说：“用设计创意服务社会危机治理，是这所学校的优良传统。无论什么时候，无论在哪里，只要国家有需要，人民有需要，我们就会拿起自己的创意武器，与困难作斗争。”

海报《最美逆行》 作者：中国美术学院钱佳玲 校方供图

海报《最美逆行》作者钱佳玲谈起自己创作感受时说，在这场疫情阻击战中，最令人感动和钦佩的是医护人员。危难之际，他们不顾个人安危，以大爱之心坚守在抗击疫情的第一线。作为设计师，我们能做的只能是更多地将这种伟大的“逆行精神”传递给大家，表达我们对奋战在一线的医护人员的感谢和敬意。

海报《你们不是独自在战斗》 作者：中国美术学院李昊旭 校方供图

中国美术学院党委书记钱晓芳表示，学校非常支持这项青年志愿服务行动，希望用这种方式，为国家分忧，为社会服务，创作出更多凝聚人心，增强信心的优秀创意作品，发挥好艺术院校在社会治理中的积极作用。

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