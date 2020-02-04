北京市朝阳区教育系统疫情防控心理咨询热线正式启用

人民网北京2月4日电 （记者 郝孟佳）记者从北京市朝阳区教委了解到，朝阳区教育系统疫情防控心理咨询热线3日正式启用，由专人值守接听，市民可拨打热线电话获取相关内容。

朝阳区教育系统疫情防控心理咨询热线开通 朝阳区教委供图

记者了解到，日前，因疫情防控需要，北京市中小学校延迟开学，为妥善处理好朝阳区学生、家长、教职工关于教育系统疫情防控工作的有关咨询，科学指导学生居家学习生活，朝阳区委教工委、区教委决定，开通朝阳区教育系统疫情防控心理咨询热线，帮助大家平稳度过延期开学阶段。

“我们通过统筹资源、强化协同，开通了此热线，市民可通过拨打热线，进行咨询。”朝阳区教委相关负责人介绍，该热线可为学生、家长、教职工解答疫情期间学校教育教学方面的有关问题，向来电人员介绍市区教委为学生居家期间所准备的教育课程资源及获取方式，指导来电人员做好学生在延期开学期间的居家学习生活，化解内心焦虑。

朝阳区教委相关负责人告诉记者，若有人拨打朝阳区教委疫情防控心理咨询热线反映相关问题，能够解答的工作人员会当即答复，不能当即解答的咨询事项，也会第一时间由工作人员进行转办，由相关负责人员予以回复，引导全区学生、家长、教职工做好疫情防护，以科学、理性、平和的心态应对疫情。

“疫情就是命令，防控就是责任。疫情期间，朝阳区教育系统搭建疫情防控热线平台，是贯彻落实中央关于疫情防控决策部署和市、区要求的政治任务，也是回应群众诉求的重要举措，接下来，我们将继续为辖区百姓提供及时有效的服务，不断提高服务能力和水平，提升辖区百姓对朝阳教育的满意度与获得感。”朝阳区教委相关负责人表示。

温馨提示：朝阳区教育系统心理咨询热线从2020年2月3日开始启用，咨询时段为每周一至周五8:30—12:00，13:30—17:30。热线号码为：85855700，85851008。

(责编：郝孟佳、熊旭)