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政策引领大学生创业蓬勃发展（创新茶座）

庞 诗

2020年02月04日08:24  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　青年作为早晨八九点的太阳，是最具创业活力和潜力的群体。技术革命、数字经济的发展，为青年创业带来更多的机会。从全球看，鼓励青年创新创业已经成为许多国家的重要政策领域。

　　在中国，一系列的中央和地方政策，引领大批青年投身创业浪潮，大学生创业孵化基地、大学生科技园等创业服务载体纷纷创立，推动了大学生创业活动的蓬勃发展。

　　大学生创业者规模持续扩大。2018年在各级市场监督管理部门首次登记注册的市场主体中，16—35岁的青年创业者有758.0万，其中大学生创业者67.9万人，比上年增加3.5万人，增长5.4%。2014年以来，大学生创业规模持续逐年递增，年均增长率超过9.0%。

　　大学生创业向第三产业聚集。大学生在文化、体育和娱乐业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业等行业中创业的数量明显增多。同时，青睐于在新兴行业领域创业的大学生也越来越多。大学生创业者参与各类创业大赛热情高涨，“创青春”中国青年创新创业大赛、“中国创翼”创业创新大赛等活动为大学生实现创业梦想打开了一扇窗口。

　　更多留学人员选择回国创业。到2018 年底，我国留学回国人员累计总数达365.14万人，其中，2018年为51.9万人，比2017年增加约3.9万人。一大批留学人员创建的高新科技企业在留学人员创业园实现产业化，成功迈向国内乃至国际市场。

　　大学生创业所呈现的积极状态，得益于我国经济社会的发展为年轻人创造了更多机会；得益于政府部门高度重视青年就业创业工作，出台的一系列政策为青年营造了良好的发展环境；得益于全社会全方位的创业服务。

　　首先，全链条的培训提升了创业能力。大学生创业引领计划、推行终身职业技能培训制度等政策，使得有创业意愿和创业培训需求的大学生有机会接受创业培训。其次，各类创业服务平台和载体为大学生创业提供了全方位服务，教育部会同国家发改委建设了19个高校双创示范基地，为大学生创业者提供了支撑平台。第三，创业的负担降低了。比如税费优惠等。第四，打造各地留学人员创业园，鼓励海外留学人员回国创新创业。

　　大学生创业的蓬勃发展，不仅有利于促进经济繁荣发展，支持结构调整和产业升级发展，提高增收和实现自我价值，还在拓展就业的新空间、创造更高质量的就业机会等方面，发挥了重要作用。

　　大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。今日，更具创新性的创业政策，更加浓厚的全社会创新创业氛围，将会在更大范围、更高层次和更深程度上推动大学生创业。下一步，创业政策应随着青年创业主体、环境、需求的变化而与时俱进，增强对青年创业的引领性，同时，社会要让青年清醒地认识到创业风险，做好产品和商业模式的可行性分析，提倡理性创业。

　　（作者为中国人事科学研究院就业创业与政策评价研究室副主任、研究员）

(责编：郝孟佳、熊旭)
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