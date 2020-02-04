教育部致信全国大学生：肩负起疫防控情斗争中的时代使命

人民网北京2月4日电 据教育部网站消息，教育部3日发布致全国大学生的一封信。信中表示，大学生们是与新时代共同前进的一代， 要做“守护者”，就是担使命、保安康。做“修行者”，就是宅其身、抱道行。做“识途者”，就是要做到游必有方。“众志成城，夺取抗击疫情斗争的最终胜利。我们也将与学校的老师们一道，在全国各地的校园里期待着在庚子年的春天与大家重逢。”

全文如下：

亲爱的同学们：

大家好！

2020年初的这场始料未及的疫情和前所未有的庚子春节，让我们成为“宅男”“宅女”，让好友相会变成视频聊天，亲朋相聚变成隔空拜年。蔓延的疫情让我们感受的不仅仅是焦急不安，还有最美“逆行者”带给我们的温暖。

疫情就是命令，防控就是责任。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各级党组织和广大党员干部、医务工作者全面落实联防联控措施，构筑起群防群治的严密防线。大学生们是与新时代共同前进的一代，相信你们在疫情防控的斗争面前，一定会肩负起时代赋予的使命与责任，与祖国同命运，与人民共患难，为夺取抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情斗争的胜利作出应有的贡献。

做“守护者”，就是担使命、保安康。当前，疫情仍在蔓延，防控正处于关键期。很多医学专业的师生已经奔赴前线，成为病患者坚强的守护者。危急之时唯有担当方显忠诚，让青春在与肆虐的病毒抗争中绽放。在你们还没有掌握相关医学知识和专业技能阻击疫情时，保护好自己，不让关爱我们的人揪心，就是对他人生命安全的负责，就是对一线医务人员的宽慰，就是在为这场“战疫”做贡献。每一位同学都牵系一个家庭，每一个青年应担当一份使命，自觉做科学的传播者、谣言的粉碎者、健康的守护者、家庭的关爱者。每一位同学的平安，每一个家庭的健康，就是平安华夏、健康中国的坚固基石。

做“修行者”，就是宅其身、抱道行。“万物得其本者生，百事得其道者成。”在文学经典中陶冶情操、增加才情，做到“腹有诗书气自华”；在哲学经典中改进思维、把握规律，增强哲学思辨能力；在伦理经典中知廉耻、明是非、懂荣辱、辨善恶，培养健全的道德品格；在网络资源平台上自主专业学习和自我提升，做到“停课不停学、学习不延期”；通过师生线上切磋琢磨、教学相长。

做“识途者”，就是要做到游必有方。为了同学们的健康平安，教育部已做出2020年春季学期延期开学的决定，这是抗击疫情的需要，也是党和人民对莘莘学子的关心和厚爱。疫情割断不了亲情，无论你身在何方，请记得学校的老师们时刻牵挂着你，也盼望着大家都能以健康、阳光的姿态踏上返校之路。返程之时，也许疫情还没有完全解除，大家务必按照统一部署，配合学校返校复学工作的相关安排，做好个人防护和返程规划，游必有方，尽可能缩短返程时间，做到错峰出行、平安出行，在新学期以昂扬向上的姿态展现大学生的满怀豪情和青春活力。

亲爱的同学们，乌云遮不住升起的太阳，疫情挡不住春天的来临，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定必胜信念，万众一心，众志成城，夺取抗击疫情斗争的最终胜利。我们也将与学校的老师们一道，在全国各地的校园里期待着在庚子年的春天与大家重逢！

(责编：郝孟佳、熊旭)