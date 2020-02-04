原标题：北大医学直博女生回乡上抗疫前线

2020年的春节，北京大学医学部药学院化学生物学系2017级直博生黄雨佳，是在医院与隔离宾馆度过的。

黄雨佳是湖北荆州松滋市人。正月初一，她跟随在松滋市人民医院感染性疾病科工作的爸爸，一起来到了抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情的前线。

由于专业所限加上还是学生，黄雨佳不能直接上一线。看到医生、护士忙前忙后不停歇，黄雨佳提出，由她来承担住院部每天确诊与疑似病例的数据统计上报等工作。

每天，黄雨佳首先了解前一天晚上与当天清晨新增的病例，再一一查看他们的CT影像学结果，将新增病例的基本病情填写进统计表格；然后找到值班医生，询问、登记已有病例的病情变化情况；再将头一天送检样本的检测结果登记备案……她需要填写、更新5张表格，上下午各上报一次。稍有空闲，她又帮助医护人员填写病历。忙完这一切，经常已过了晚上7点。

从做志愿者的第一天起，黄雨佳就住进了医院专门为抗疫一线医护人员准备的宾馆。她与爸爸没有回过家。

黄雨佳的妈妈余继英，是一名儿科医务工作者。在黄雨佳的印象里，每年寒假，爸妈工作都比较忙。今年，因为疫情，爸爸比以往任何时候都忙，一家人很少能同时坐在一张饭桌上吃饭。黄雨佳的爸爸黄胜是感染科主任，回到家提到最多的就是：疫情很严峻，但科室人手有限。

大年初一中午的一个细节，让黄雨佳再也坐不住了。一顿饭的时间里，爸爸接了好几个电话，来自医院或科室、疾控部门，也有病人打来的，黄胜一一耐心回复。等接着吃饭时，饭已经凉了。

想到自己是学医的，今年已经24岁，黄雨佳便想去爸爸所在的科室帮帮忙。

女儿的这一想法，让爸爸妈妈有些意外。“能帮多少是多少”黄雨佳向他们保证，一定做好防护，而且自己有一定的医学知识，请他们不要担心。

松滋市人民医院感染科的医疗物资紧缺，有的N95口罩得反复杀菌，使用三四次；医疗设备有限，新的设备采购完得现学现用；每天，新增的确诊与疑似病例不在少数。自疫情发生以来，黄胜就叮嘱全科室人员注意防护，至今无一例医护人员感染。

黄雨佳也没有害怕，做志愿者第一天，爸爸教她如何做好个人消毒与防护。黄雨佳对电脑操作很熟悉，没过多久，手头的工作便熟稔起来。感染科护士长严艳红说，现在医院人力有限，黄雨佳来一线参加战斗，“给医护人员减轻了不少压力”。

如今，回顾在医院的这些天，黄雨佳觉得“很值得”。

“所有医护人员都在竭尽全力抢救每一位病人。”刚去医院不久，黄雨佳注意到，感染科室收治了一位确诊新冠肺炎的孕妇，呼吸困难，病情危重。但医院条件有限，没有特别好的无创呼吸机，整个科室的医生就一起讨论最优化的治疗方案，为病人用上了现有最好的设备。

回到住处，黄雨佳凌晨两点在医护微信群看到，值班医生还在报告这位病人的最新情况：“病人病情终于平稳了些，这会儿睡了……”

黄雨佳到岗第三天，科室又来了一位志愿者——44岁的毛伟医生，也是松滋人，广东佛山南海泰成逸园医院医务科副科长兼ICU主任。与黄雨佳一样，他也放弃春节与家人团聚的时光，自愿来到松滋市人民医院，参与疫情防控与救治工作。

毛伟与科室其他医生轮流值白班、晚班。当工作人员找毛医生登记银行账号，提出按照国家规定发放补助时，毛医生婉拒了。

在科室，黄雨佳第一次近距离观察到了爸爸的工作状态。

2月2日凌晨时分，黄胜接到电话，科室来了危重病人，血氧饱和度只有50%。黄胜赶紧打电话通知医院领导，赶到病房展开急救。等病人情况稳定后，黄胜又去看望其他重症病人，重新回到住处，已是凌晨3时。

正月初一到现在，这对父女没有回家。余继英每天晚上下班后，做好饭菜送至隔离宾馆。2月2日这天，她做了丸子汤、豆棍炒肉、蒸鱼块、清炒菠菜，“给他们补充点营养，希望他们都保重。”

最近，来自海南的11位援助医务工作者也来到了松滋市人民医院，加入抗疫工作。“没有想到，外地援助医务工作者也来到了我们县级医院。”黄雨佳既意外又感动。

中青报·中青网记者 朱娟娟

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