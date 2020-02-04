原标题：战“疫”时期，多地开启线上校园模式

2月3日上午10点，清华大学新闻学院大四学生杨晨晞在湖北老家上了一堂特殊的课。

在防控疫情的特殊时期，清华大学全校师生，以“雨课堂”的线上方式同上一堂课，讲解师生关注的学校疫情防控工作，以及即将开始的春季学期本科和研究生教学工作的调整安排。

杨晨晞说：“全体清华师生同上一堂课是疫情期间的温暖和力量。作为湖北学生，看到家乡遭到新型冠状病毒的侵袭十分心痛，在社会各界伸出援手之时，看到学校师生在不同的岗位上共同奋斗，十分感动。”

在这堂课上，清华大学校长邱勇作了题为《自强的清华人永远保持奋进的姿态》的报告，回顾了历史上清华人“身处困境，坚持教学、坚持学习”的优良传统，介绍了应对疫情的清华教学方案，勉励大家“永远保持奋进的姿态，永远乐观面向未来，永远追求国家至上、人民为先”，相信大家能“不惧挑战，担当责任”，做一个自强不息的清华人。

为了满足学生学习需要，不少高校为不能返校的学生和全国公众免费开放网络学习资源。

例如，北京大学“北大讲座网”的讲座视频资源已经积累近7000个，现在全部免费开放，无需登录即可观看。北京外国语大学外语在线学习平台自2月1日起，面向全国免费开放外语在线学习平台，向全国大、中、小学师生和社会公众，首批免费提供300门优质线上外语课程以及在线外语教学综合解决方案。2月9日前，上海交通大学出版社免费开放全场电子书资源，上海交大网络信息中心开设VPN服务，师生在家中通过VPN可以访问图书馆电子期刊资源。

如今，越来越多的中小学也开启了“线上模式”。

记者从北京市教委了解到，在基础教育阶段，北京市春季学期原计划于2月17日开始，学校会采取在线的方式，包括给学生提供学习建议、复习资料，组织探究性学习，鼓励学生进行体育运动，开展心理健康辅导、防疫知识学习等，保持学校和学生之间的联动。

近年来，北京市一直在建设“北京数字学校”。数字学校涵盖了义务教育阶段所有年级、所有学科的同步课程，并且在不断地更新、完善和补充课程资源。前期录制的课程，为40分钟一节，供学生在网上和有线电视上点播。后续补充的课程资源，以8-10分钟的微视频为主，方便学生和家长在手机上点播。

“特别要提到的是，结合北京的新中高考改革，我们还会迅速组织力量，针对初三、高三毕业生的学习需求，录制一批新课程。”北京市教委副主任、新闻发言人李奕说。

在全国不少省份，多种网络教学平台让中小学生们可以在家中“停课不停学”。

湖北省教育厅1月29日分别研究制定了全省中小学校在疫情防控期间开展网络教学的指导意见和做好疫情防控期间高校教学工作的通知，要求各地各中小学校充分发挥网络平台、数字电视、移动终端等特点和优势，结合地区和学段特点，自主选择在线直播课堂、网络点播教学、学生自主学习、电视视频学习、线上集中辅导答疑等学习方式。

1月29日，天津市教育两委专题研究出台工作方案，提出依托“天津市基础教育资源公共服务平台”，基于“个性化学习服务系统”， 通过“天津市中小学数字图书馆”，利用“开放学堂”学习平台，与科大讯飞集团战略合作，提供覆盖小学一年级至普通高中三年级12个年级的主要学科的多种类型学习资源供师生选择使用。

从2月10日起，江西省将统一安排中小学生在线上课。全省中小学生可通过广电网络有线电视、江西IPTV（中国电信）、中国移动互联网电视在电视机上收看。江西省还制定了统一的线上课程表，分为学科学习、专题教育、艺体活动3个板块。

中青报·中青网记者 叶雨婷 樊未晨

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